Молодая женщина служила в минометном расчете.

На фронте погибла бывшая журналистка, военнослужащая Алла Пушкарчук с позывным "Рута".

Об этом сообщил военнослужащий, бывший главный редактор "Тижня" Дмитрий Крапивенко. Защитница погибла 25 апреля в Донецкой области. "Погибла Алла Пушкарчук ("Рута")", - написал он в соцсети. По его словам, последний раз, когда они общались, договорились написать друг другу, "когда будут какие-то хорошие новости".

"Их не произошло. Произошел роковой обстрел, который унес жизнь "Руты". Алла была из того поколения, которое взрослело на войне и жадно строило планы на будущее. Она коллекционировала народные украшения, живо интересовалась культурной жизнью, постила фото котиков, которые с ней были повсюду. Никто не заменит Аллу. Ни в мирной жизни, ни в военной. Это невосполнимая потеря в полном смысле", - написал Крапивенко.

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Он вспоминает, как Пушкарчук не терпела наглости и излишнего пафоса. Ее очень оскорбляло то, как мужчины призывного возраста уклоняются от призыва, ссылаясь на то, что они профессиональные экономисты, юристы и т.д. и они не умеют воевать.

"К слову, я по специальности театровед, но больше года работаю в минометном расчете, имею дело с соответствующим программным обеспечением, с буссолью, с бесконечным потоком цифр в сопровождении взрывов, бессонных ночей и обострения то тех, то других хронических болячек. Хотя ставить свой опыт в пример опасно, потому что "я сама выбрала войну, хотя могла спокойно сидеть дома"", - писала "Рута" в соцсетях.

По словам Крапивенко, "Рута" ушла на войну еще в 2014-м, оставила мир искусства, обучение в университете Карпенко-Карого и желанную карьеру театроведа, потом работала в СМИ.

По данным ИМИ, Пушкарчук стала 77-й в списке медийщиков, погибших в результате российской агрессии против Украины.

Гибель журналистов на фронте

На фронте погиб журналист и общественный активист Дмитрий Синченко, который надел военную форму и вступил в ряды Украинской Добровольческой Армии. Синченко пропал без вести 23 августа 2023 года под Бахмутом. Семья до последнего надеялась, что воин попал в плен, но недавно подтвердили его гибель.

Дмитрий Синченко (позывной "Перун") был бойцом Украинской добровольческой армии из Кропивницкого, к которой присоединился после начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

До полномасштабного вторжения был журналистом, политическим аналитиком, публицистом и блогером. Писал в издания "Український тиждень" и "Радио Свобода".

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