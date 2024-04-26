Следствию известно о двух военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле.

Разоблачены двое военных, которые помогали скрываться подозреваемым в расстреле полицейских в Винницкой области. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что 20 апреля 2024 года, после трагического события, нападавшие решили сбежать за границу и обратились за помощью к знакомым военнослужащим. "Один из них также самовольно покинул воинскую часть в Одесской области", - отмечают в ГБР.

В сообщении сказано, что, несмотря на то, что общественности уже было известно, что отец и сын разыскиваются за убийство милиционера, два военных откликнулись и решили помочь. "В частности, один из них передал авто для побега за границу, а другой - поехал забрать загранпаспорта и мобильный телефон, которые в дальнейшем передал нападающим", - сообщает ГБР.

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24 апреля 2024 года ГБР задержало одного из военнослужащих, который способствовал побегу подозреваемых и самовольно покинул воинскую часть.

"Сейчас за сокрытие тяжкого преступления военнослужащему сообщено о подозрении по ч.1 ст. 396 УК Украины. Другому, который самовольно оставил воинскую часть сообщено о подозрении по ч.5 ст.407 УК Украины", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что проведены обыски по адресам фигурантов дела и других лиц, которые помогали нападающим сбежать за границу и оказывали первую медицинскую помощь. Изъяты их мобильные телефоны.

Расстрел военных в Винницкой области

Как сообщал УНИАН, 20 апреля в Винницкой области двое военных - отец и сын - Валерий и Виталий Василаке расстреляли правоохранителей. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий, а его напарник был ранен. 22 апреля погибшего правоохранителя похоронили на Аллее славы кладбища в Бершаде.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, их разыскивали и поймали в Одесской области. 22 апреля им избрали меру пресечения - обоих взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Во время заседания суда Валерий Василаке рассказал, что в правоохранителей стрелял его сын. Он также признался, что именно Виталий украл оружие, которое они перевозили в багажнике машины.

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