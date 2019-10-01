В Италию за первыми очками: анонс матча Аталанта - Шахтер

Чемпион Украины во втором туре группового этапа ЛЧ сыграет на выезде.

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпинов донецкий "Шахтер" в гостях сыграет против итальянской "Аталанты". Матч пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Аталанта - Шахтер.

Начало встречи - в 19.55.

Аталанта - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

"Аталанта"

Бронзовый призер Серии А "Аталанта" в этом сезоне впервые в истории клуба выступает на групповой стадии Лиги чемпионов. Дебют получился слегка шокирующим - в Хорватии команда, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, была разгромлена загребским "Динамо" со счетом 0:4.

Но после болезненного поражения в ЛЧ "Аталанта" выдала весьма солидную серию в чемпионате Италии - ничья и две победы, в том числе со счетом 2:0 над "Ромой".

В турнирной таблице Серии А команда Джан Пьеро Гасперини, набрав 13 очков, занимает третье место.

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"Шахтер"

Для "Шахтера" старт в текущем розыгрыше ЛЧ также получился провальным. Правда, и соперник у "горняков" был на порядок серьезней. Домашний матч против "Манчестер Сити" завершился для "Шахтера" поражением со счетом 0:3.

В то же время в УПЛ дела у "Шахтера" идут прекрасно - подопечные Луиша Каштру одержали девять побед в девяти матчах и опережают ближайших преследователей уже на 10 очков.

Перед встречей с "Аталантой" "Шахтер" в чемпионате разгромил "Ворсклу" (4:0). Луиш Каштру при этом провел ротацию, предоставив возможность либо полностью отдохнуть, либо сыграть не полный матч ряду основных футболистов.

Травмы и дисквалификации

У "Аталанты" под вопросом находится участие в игре Луиса Муриеля и Алехандро Гомеса. С "Шахтером" в Италию не отправились Давид Хочолава и Богдан Бутко.

Ориентировочные составы

"Аталанты": Голлини, Паломино, Кьер, Толой, Хатебур, Де Роон, Фройлер, Кастань, Гомес, Иличич, Сапата

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрик, Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес

Слова перед матчем

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини:

"Мы понимаем, что "Шахтер" тоже уступил дома в первом туре и тоже нуждается в результате. "Шахтер" - сильная команда. В пользу соперника говорят результаты и уровень футболистов. Дончане очень давно выступают на таком уровне, в Лиге чемпионов. Мы же новички турнира, и, наверное, большему можем поучиться у них, нежели они у нас".

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру:

"На мой взгляд, поединок будет стратегическим, очень тактическим. Первый тур стал неудачным по результату и для "Шахтера", и для "Аталанты", потому обе команды будут гнаться за победой. Нам необходимо быть внимательными в этих аспектах, чтобы увезти в Украину положительный итог".

Арбитр

Судить матч будет бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером.