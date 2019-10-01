Юношеская лига УЕФА: Шахтер вырвал ничью в Италии

"Шахтер" U-19 избежал поражения в матче против "Аталанты"

В рамках второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" U-19 в Бергамо играл против "Аталанты" U-19.

"Шахтер" вышел вперед на 25-й минуте матча. "Горняки" заработали пенальти, но вместо прямого удара с "точки" разыграли стандарт и Георгий Судаков отправил мяч в сетку.

Перед перерывом Роберто Пикколи счет сравнял, а во втором тайме он же вывел хозяев вперед.

Читайте такжеАталанта - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Однако "горнякам" удалось свести матч вничью. На четвертой добавленной ко второму тайму минуте отличился Абдулла Абдуллаев.

Таким образом, "Шахтер" U-19 набрал свое первое очко в текущем розыгрыше Юношеской лиги УЕФА.

"Аталанта" U-19 - "Шахтер" U-19 - 2:2

Голы: Пикколи, 45, 70 - Судаков, 27, Абдуллаев, 90+4

"Шахтер" U-19: Трубин, Эгбуджуо (Абдуллаев, 83), Козик, Муравский, Якуба, Мудрик (Очеретько, 52), Крыськив (Кобылянский, 80), Бондаренко, Судаков (Кобак, 80), Драмбаев (Рудавский, 80), Сикан.

Следующий матч "Шахтер" U-19 проведет 22 октября, когда будет принимать сверстников из загребского "Динамо".

Как сообщал УНИАН, в первом туре Юношеской лиги УЕФА "Шахтер" проиграл "Ман Сити".