Гаджеты для мобильной связи в руках современного человека - это неотъемлемая часть повседневной рутины социального мира.

Новшества, изобретенные лучшими специалистами мировых компаний, созданы улучшить и облегчить жизнь человека. Однако, чем стремительнее и масштабнее развиваются мировые технологии, тем больше им подражают подпольные дельцы. Читайте на УНИАН, как проверить оригинальность айфона и не попасться на уловку мошенников.

Как понять, что айфон оригинальный по внешнему виду

Подделать могут всё, что связано с мобильными устройствами, начиная от программного обеспечения, и заканчивая самыми мельчайшими микросхемами и деталями телефона. Самыми же популярными поделками на данный момент являются айфоны. Мировой рынок уже несколько лет не способен регулировать эту проблему, и вся ответственность падает на самого покупателя.

Проверка айфона на оригинальность может быть по внешним признакам. Качественный оригинальный телефон будет иметь:

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Четкий напечатанный логотип Apple.

Одни и те же цифры на коробке и на телефоне.

Целый корпус без трещин и сколов.

NanoSIM.

Соответствие цветов корпуса и кнопок в сравнении с оригиналом.

Глянцевый экран с изображением высокого разрешения (на подделках он матовый).

Рабочие функции Face ID и Touch ID.

Гарантию.

Понять, как отличить китайский айфон от оригинала, сможет даже новичок - к примеру, мятая коробка, отсутствие заводской пленки или явные признаки эксплуатации телефона точно дадут понять, что перед вами подделка.

Еще один важный момент - цена. Стоимость подобных подделок крайне низка, тем самым, это еще один способ проверить оригинальность айфона, ведь, не смотря ни на что, оригинальные айфоны даже десятилетней давности не могут стоить дешевле, чем современные копии. Иногда на подобные подделки изготовители даже не пытаются тратить силы и время, а просто собирают их из подручных средств, преследуя цель достичь хотя бы минимальных сходств с оригиналом.

Как проверить оригинальность айфона по ОС

Если поддельный айфон сделали с большей ответственностью, то такие копии среднего качества могут быть собраны частично или же полностью из оригинальных деталей, что в свою очередь приравнивает их стоимость к оригиналу.

Однако разрешение на использование сертифицированного программного обеспечения данные телефоны иметь не могут. Как узнать оригинальный ли айфон в таком случае, не затруднительно. Достаточно включить телефон и сравнить с оригинальной операционной системой.

Обращайте внимание на такие параметры:

Скорость загрузки.

Иконки приложений.

Быстрота отклика.

Также проверьте, подключается ли айфон к сторонним устройствам, облачному хранилищу, наушникам и любым сервисам от Apple. Если все подключается успешно, вероятность что это копия падает до минимума.

Как отличить оригинальный айфон от подделки по IMEI

Если же все изложенные проверки пройдены, и кажется, что приобретаемое устройство вполне себя оправдало, есть еще несколько методов, как отличить оригинальный айфон от подделки и защитить себя максимально. Как проверить оригинальный ли айфон в случае, если все критерии говорят о оригинальности, и не попасться на крючок жуликов, вопрос закономерный и непростой, в этом случае подойдет проверка айфона на оригинальность по имей:

Перейдите в "Настройки".

Откройте "Основные".

Выберите "Об устройстве".

Скопируйте имей и проверьте через официальный сайт Apple.

Сертифицированный личный номерной знак телефона, который прошел проверку через официальный ресурс - это стопроцентная гарантия качества и подлинности устройства, ведь все, чем отличается айфон оригинал от подделки, можно скопировать, кроме номерного имей устройства.

Так как понять, что айфон оригинальный при покупке с рук, либо через почтовые сервисы бывает затратно по времени, старайтесь выбирать максимально комплектные варианты чтобы провести сравнение не только по самому телефону, но и по атрибутам в комплекте.

Проверить, оригинальный ли айфон, сейчас становится все сложнее, и новые методы копирования все больше и больше развиваются, обывателю, не имеющему представления о том, как понять, что айфон оригинальный, лучше не совершать скорых покупок. Изучите как визуальный облик и мельчайшие внешние детали устройства, так и внутреннюю операционную систему. Избегайте устройств, вызывающих у вас хотя бы минимальное подозрение.

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