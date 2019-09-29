цей матеріал доступний українською

Аталанта - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

17:30, 29 сентября 2019
Футбол
72 0
Руслан Малиновский может сыграть против своего бывшего клуба / фото: twitter.com/atalanta_bc

По мнению букмекеров, "Аталанта" является фаворитом домашнего для себя матча. На победу команды, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, можно поставить с коэффициентом 1,83, на ничью - 4,00, а на победу "Шахтера" - 4,20.

На то, что "Аталанта" не проиграет дома (выиграет или сыграет вничью), можно сделать ставку с коэффициентом 1,25, тогда как на то, что "Шахтер" наберет очки в Италии - 2,04.

Матч "Аталанта" - "Шахтер" пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Главным арбитром встречи будет Тобиас Штиллер из Германии.

Напомним, в первом туре и "Аталанта", и "Шахтер" потерпели разгромные поражения. Итальянский клуб со счетом 0:4 проиграл загребскому "Динамо", а украинский со счетом 0:3 уступил "Ман Сити".

Как сообщал УНИАН, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру ждет сложного матча против "Аталанты".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Шахтер#Лига чемпионов#букмекеры#Аталанта