Аталанта - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Горняки" во втором туре группового этапа ЛЧ сыграют в Италии.

1 октября в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сыграет с итальянской "Аталантой".

По мнению букмекеров, "Аталанта" является фаворитом домашнего для себя матча. На победу команды, за которую выступает украинец Руслан Малиновский, можно поставить с коэффициентом 1,83, на ничью - 4,00, а на победу "Шахтера" - 4,20.

На то, что "Аталанта" не проиграет дома (выиграет или сыграет вничью), можно сделать ставку с коэффициентом 1,25, тогда как на то, что "Шахтер" наберет очки в Италии - 2,04.

Матч "Аталанта" - "Шахтер" пройдет на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Главным арбитром встречи будет Тобиас Штиллер из Германии.

Напомним, в первом туре и "Аталанта", и "Шахтер" потерпели разгромные поражения. Итальянский клуб со счетом 0:4 проиграл загребскому "Динамо", а украинский со счетом 0:3 уступил "Ман Сити".

Как сообщал УНИАН, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру ждет сложного матча против "Аталанты".