27 и 28 апреля в Украине будет много солнца, дожди покинут нашу страну, а температура в большинстве областей повысится до приятных +18...+20 градусов.

На выходных погоди по всей Украине улучшится. Дожди покинут территорию нашей страны, только в воскресенье на крайнем востоке могут быть осадки. Температура повысится до комфортных +18°...+20°, а на юго-востоке ожидается +21°...+26°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +10°, днем +17°. В воскресенье ночью ожидается +9°, а днем +18°, практически безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +4°, днем +17°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +6°, днем +20°, практически безоблачно.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +4°, днем +17°, небольшая облачность. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +7°, днем +20°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +4°...+18°. В воскресенье температура будет +7°...+20°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +10°, днем +18°. В воскресенье - небольшая облачность, +12°...+19°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +13°, днем +19°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +9°...+18°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +20°. В воскресенье температура составит +11°...+18°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +9°...+21°. В воскресенье - пасмурно, +13°...+17°, дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясная и безоблачная погода, температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье ночью ожидается +13°, днем +23°, облачно с прояснениями, небольшой дождь.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +13°, днем +24°. В воскресенье будет пасмурно, ночью +11°, днем +22°, возможен дождь.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +14°, днем +26°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит +12°, днем +23°, дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью -1°, днем до +14°. В воскресенье ночью температура составит +2°, днем столбики термометров покажут +16°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +2°, днем +18°, небольшая облачность. В воскресенье - практически безоблачно. Температура ночью составит +3°, днем +20°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +17°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +5°...+20°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +20°. В воскресенье - практически безоблачно, +5°...+18°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +9°, днем +19°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +11°...+20°.

Вас также могут заинтересовать новости: