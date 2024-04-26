Россия начала задерживать украинцев во временно оккупированном Крыму.

С 2014 года российские власти незаконно задержали тысячи мирных украинцев. Об этом говорится в отчете Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который презентовали 25 апреля в Вене. Об этом пишет DW.

В отчете отмечается, что задержание РФ украинских мирных жителей начались во временно оккупированном Крыму в 2014 году и до сих пор продолжаются после начала полномасштабной войны РФ в Украине. По мнению авторов доклада, такими действиями Россия совершила преступления против человечности и военные преступления.

Также сообщается, что в конце февраля 45 из 57 стран-членов ОБСЕ, среди которых и Германия, поручили экспертам сделать доклад о ситуации с преследованием мирных украинцев российскими властями. Также ОБСЕ создала механизм, который позволяет проводить расследование без согласования страны, в отношении которой оно проводится.

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"Сколько всего людей задержано после российской аннексии Крыма в 2014 году, юристам Веронике Белковой из Чехии, Сесили Геллествейт из Норвегии и Элине Штайнерт из Латвии точно установить не удалось. Однако их количество исчисляется тысячами, сообщили они на основании документов, а также заявлений представителей украинской власти, потерпевших и свидетелей", - рассказали в издании.

По данным юристов, заключенных унижают, они подвергаются пыткам и сексуальному насилию. Кроме того, эксперты отметили и задокументированные случаи гибели арестованных мирных украинцев.

В отчете говорится о том, что незаконные массовые аресты мирных жителей "видимо, являются определяющей чертой российской стратегии на временно оккупированных территориях".

В частности арестованных обвиняют в поддержке ВСУ или в противодействии российской агрессии. Эксперты говорят, что целью таких задержаний является посеять страх и заставить сотрудничать с оккупантами.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал доклад Московского механизма ОБСЕ о произвольном удержании РФ украинских гражданских лиц и поблагодарил всех причастных, которые помогли набрать огласку этой проблеме.

"Этот важный документ свидетельствует о систематической и широкомасштабной кампании России по захвату гражданских заложников на оккупированных территориях Украины", - написал дипломат на своей странице в соцсети X.

По его словам, такие выводы Миссии показывают массовый характер военных преступлений РФ против украинцев.

"Документ станет важным элементом в работе национальных и международных судебных органов, направленной на установление конкретных лиц, которые должны быть привлечены к уголовной ответственности", - добавил Кулеба.

Военные преступления РФ: последние новости

Как писал УНИАН, украинец, который пережил пытки от рук российских захватчиков, подал в суд Аргентины, чтобы наказать оккупантов. Такой иск в этой стране является первым, однако очень важным.

"Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Применяли электрошок. Было невероятно больно, поэтому я потерял сознание. Мне повезло, что я выжил. Многие люди все еще там", - рассказал он для издания Reuters.

Также сообщалось, что российские оккупанты устроили террор ЛГБТ-украинцев на временно оккупированных территориях. В частности речь идет об истории жителя Херсона Алексея Полухина, который в первые месяцы оккупации города пытался отслеживать передвижения россиян и передавать эту информацию ВСУ.

Однажды его задержали на блокпосту и заставили показать телефон, в нем россияне увидели, что Алексей следит за каналами ЛГБТ-тематики в Telegram и является администратором одного из таких. Из-за чего его задержали и наносили ему пытки. Оккупанты обзывали Алексея гомофобными именами, а позже российский солдат принес мужчине красное платье и приказал надеть его.

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