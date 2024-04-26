Инаугурация Путина запланирована на 7 мая.

Владимир Путин планирует посетить Китай в мае, что может стать его первой зарубежной поездкой после того, как он продлил свое правление еще на шесть лет. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что о планах визита Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве. Он не сказал, когда именно это произойдет, и не сообщил других подробностей.

Издание напоминает, что ранее на этой неделе российские депутаты сообщили, что инаугурация Путина запланирована на 7 мая.

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"В прошлом месяце 71-летний российский лидер обеспечил себе пятый срок на посту в результате голосования без реальной оппозиции, продолжив свое 24-летнее правление. Растущая экономическая и дипломатическая изоляция России из-за ее войны против Украины сделала ее все более зависимой от Китая, ее бывшего соперника за лидерство в коммунистическом блоке во время холодной войны", - пишет СМИ.

Авторы подчеркивают, что Китай резко увеличил продажи России станков, микроэлектроники и других технологий, которые Москва, в свою очередь, использует для производства ракет, танков, самолетов и другого оружия. При этом Китай неоднократно заявлял, что не предоставляет России оружие или военную помощь, хотя он поддерживает прочные экономические связи с Москвой.

Владимир Путин - последние новости

Накануне Европарламент принял резолюцию, которой по сути назвал Путина нелегитимным президентом РФ. В частности, евродепутаты призвали страны-члены ЕС и международное сообщество не признавать легитимными результаты так называемых президентских "выборов", проведенных Россией 15-17 марта 2024 года.

Как отметили в Европарламенте, голосования проводились на незаконно оккупированных территориях Украины и в России, и это не было ни свободно, ни справедливо.

Также УНИАН сообщал, что Папа Римский обратился к Путину. По словам понтифика, из-за войны украинские дети забывают, как улыбаться.

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