Самому маленькому ребенку - всего четыре года.

Российские оккупанты ударили сегодня по городу Дергачи в Харьковской области, в результате чего пострадали трое детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В результате вражеских ударов по Дергачам Харьковского района пострадали двое детей. Девочки 16 и 5 лет получили медицинскую помощь на месте, без госпитализации", - отметил он.

Глава ОГА подчеркнул, что российские захватчики ударили по центральной части города. Предварительно - управляемыми авиабомбами.

Видео дня

Впоследствии Синегубов отметил: "В результате удара управляемой авиабомбой есть возгорание двухэтажного дома. Экстренные службы ликвидируют последствия".

Также позже он сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Дергачах возросло до четырех человек.

"Мальчик 4 лет и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс. Без госпитализации", - написал глава ОГА.

Удар по харьковской телебашне - что известно

22 апреля во время очередной атаки по Харькову российская оккупационная армия попала ракетой в телебашню, была разрушена ее конструкция.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш выразил убеждение, что это попадание не было случайным, поскольку враг ударил именно по середине конструкции. Он отметил, что, скорее всего, россияне имели целью перебить связь, чтобы распространить сигнал своей пропаганды.

25 апреля Синегубов сообщил, что функционал харьковской телебашни фактически восстановлен, но есть определенные моменты с переключением потребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: