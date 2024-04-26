Балерина со слезами на глазах прокомментировала инцидент.

Известная украинская балерина, прима Национального театра оперы и балета Екатерина Кухар получила серьезную травму во время выступления на сцене. Артистке пришлось отменить концертный тур.

На своей странице в Instagram Екатерина Кухар поделилась, что прямо на сцене с ней произошла непредвиденная ситуация. Балерина травмировала ногу. Выяснилось, что у нее надрыв мышц.

Со слезами на глазах балерина сообщила, что не сможет продолжить свой тур, и приостанавливает концертную деятельность до полного восстановления мышц.

Видео дня

По словам Екатерины, она не была готова к травме, которую получила прямо на сцене. Она добавила, что каждый артист болезненно воспринимает плохие новости о здоровье:

Мне больно это говорить, но такое случается... Сегодня в конце второго акта я получила серьезную травму - надрыв мышц. Не смогу закончить этот тур. Спасибо за те слова, которые я услышала. Если честно, очень-очень грустно, потому что артист никогда не будет к этому готов. Мы понимаем, что балетное тело и человек не безупречен. Он не может работать, как робот. Это всегда для артиста грустно и тяжело.

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассказала об отношениях с мужем - артистом балета Александром Стояновым.

Вас также могут заинтересовать новости: