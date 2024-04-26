Сейчас защита действует до 30 июня, но власти готовят решение о ее продлении.

Польша продлит временную защиту украинским беженцам. В частности, это касается и украинцев без паспорта.

Это решение анонсировал министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский, сообщает Gazeta. Сейчас временная защита действует до 30 июня, но власти готовят продление.

"Мы найдем способ, чтобы решить эту проблему. Нам надо действовать мудро и рационально. Все вещи, которые касаются украинцев в Польше, прописаны в законах. Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня", - заявил Кервинский.

Глава МВД Польши, который также отвечает за миграционную политику легализации иностранцев, заявил, что его страна будет охранять права беженцев и не передаст их частные данные.

"Те, кто не будут иметь паспортов будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частных данных, в том числе Украине", - сказал он.

Приостановление консульских услуг для мужчин

Как писал УНИАН, 23 апреля украинские дипучреждения прекратили предоставлять консульские услуги украинским мужчинам мобилизационного возраста. Это уже вызвало волну возмущения среди граждан, находящихся за пределами государства.

Юристы раскритиковали действия украинского МИД, как нарушающие права граждан и не имеющие законного обоснования.

В Польше и Литве представители правительства выразили готовность помочь Украине вернуть мужчин домой. А вот в Германии власти наоборот исключают возможность принудительной депортации мужчин и успокаивают беженцев тем, что статус защиты останется даже для тех, у кого просроченный паспорт.

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