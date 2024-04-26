Синоптики Укргидрометцентра обнародовали прогноз средней месячной температуры воздуха и количества осадков в мае этого года.

Погода в мае 2024 в Украине будет теплее, чем обычно. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается 15-18°, в горных районах 11-14° тепла, что на 1-1.5° выше нормы", - сообщают синоптики.

Что касается осадков, то их количество ожидается в пределах нормы: 35-76 мм по Украине, и 88-138 мм в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье.

Видео дня

Погода в мае 2024 - прогноз метеоролога

Май этого года будет теплее в ряде областей Украины. В большинстве же областей температура останется в пределах обычных показателей. Об этом сообщила руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Она отметила, что среднемесячная температура воздуха в мае может превысить климатическую норму на 1-2 градуса в западных, южных и юго-восточных областях, тогда как в остальных регионах температура останется нормальной.

Она также добавила, что несмотря на аномальное тепло в начале апреля, он не станет теплее мая.

"Это маловероятно. А вот начало апреля действительно может быть теплее, чем май в некоторых районах Украины. Ведь средняя температура мая на значительной территории страны - в пределах 15-18 градусов, а в начале апреля средняя за сутки температура воздуха достигала 18 и даже 20 градусов", - пояснила эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: