Вчера этот самолет был задействован для пуска ракет по Украине.

Самолеты Су-57 Россия и раньше использовала для ударов по Украине, но россияне пытаются их беречь от сбития. Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

Именно с этого самолета вчера были запущены ракеты по Украине. "Самолет Су-57 россияне уже ранее использовали, однако пытаются его держать на большом расстоянии", - отметил Евлаш. По его словам, враг понимает, что он может быть поражен украинской ПВО. "Они понимают, что это достаточно дорогая погремушка и сильно берегут. Это для них дорогая и своеобразная игрушка", - сказал спикер Воздушных сил.

Эти самолеты могут нести ракеты Х-69, которыми, вероятно, была уничтожена самая мощная электростанция Киевской области - Трипольская ТЭС.

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Удары оккупантов по Украине

25 апреля объявлялась тревога, поскольку над акваторией Черного моря был замечен самолет Су-57, который нес управляемые авиационные ракеты. Спикер Воздушных сил Илья Евлаш рассказывал, что произошли пуски, но ракета не достигла цели. По его словам, ракета прошла через Николаевскую и достигла Кировоградской области, а после этого изменила свой курс в направлении Кривого Рога и "не достигла цели".

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что ракеты Х-69 - это "серьезное оружие", которое не стоит недооценивать. Оно "заточено" под новейший авиционный комплекс россиян СУ-57. По его словам, у россиян всего 11 таких машин в строю.

11 апреля издание Defense Express со ссылкой на собственные источники сообщило, что оккупанты применили новые крылатые ракеты Х-69, которые позволили им полностью уничтожить самую мощную электростанцию - Трипольскую ТЭС.

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