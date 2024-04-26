Теперь в меню поиска отображаются рекомендованные каналы, а в настройках появился раздел "Мой профиль",

Telegram получил большое апрельское обновление под номером 10.12. Большая часть фишек будет полезна администраторам групп, но и обычные пользователи без интересных нововведений не остались, говорится в блоге разработчиков.

Долгое время основной проблемой Telegram было отсутствие рекомендаций. Найти действительно интересный канал было сложной задачей. Обновление принесло аналог умной ленты: теперь в меню поиска отображаются рекомендованные каналы. Рекомендации основаны на тематике тех каналов, на которые юзер уже подписан.

В целом, мессенджер стал еще ближе к соцсети – например, можно указать в профиле день рождения и ссылку на свой канал, транслировать геопозицию бессрочно, увидеть фото при пересылке сообщений и многое другое. Кроме того, в "Настройках" можно настроить получение уведомлений о реакциях на сообщения или истории.

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Апрельское обновление Telegram уже вышло и доступно всем юзерам. Чтобы нововведения заработали на смартфоне, нужно обновить мобильное приложение в Google Play и App Store.

Запрет телеграма в Украине: что известно

Как писал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно высказывались за блокирование или хотя бы определенное ограничение работы платформы Telegram из-за бесконтрольного распространения российской пропаганды и нежелания владельцев платформы идти на контакт с украинскими властями.

В марте группа нардепов зарегистрировала в Раде законопроект, который предлагает запретить госорганам иметь свои страницы в "непрозрачных" соцсетях, таких, как Телеграмм.

Вместе с тем, по словам Дурова, Apple требует от администрации Telegram заблокировать в Украине доступ к некоторым пророссийским каналам. А в случае игнорирования требования телеграм может быть удален из магазина App Store.

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