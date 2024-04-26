Будущие айфоны станут еще энергоэффективнее и производительнее.

В сети уже накопилось много слухов о серии iPhone 16 и есть утечки о iPhone 17. Похоже, теперь у нас появились первые данные о смартфонах iPhone 2026 года. Именно в рамках этого поколения ожидается переход на новый 1,6-нм техпроцесс TSMC, пишет Gizchina.

В компании ожидают, что использование 1.6-нм техпроцесса обеспечит увеличение скорости работы на 8-10% и снижение энергопотребления на 15-20% по сравнению с 2-нм процессами. Это должно сделать новые модели энергоэффективнее и производительнее.

В дополнение к этому, TSMC представила технологию System-on-Wafer (SoW), которая позволяет объединять несколько кристаллов на одной пластине для увеличения вычислительной мощности. Судя по всему, этой разработке могут найти применение в центрах обработки данных Apple.

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Apple является одним из первых производителей, который внедряет новые технологии изготовления микросхем. Она была первой компанией, которая использовала техпроцесс 3 нм TSMC в процессоре A17 Pro в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. В прошлом самые передовые чипы Apple дебютировали в iPhone, прежде чем появиться в iPad и Mac, а затем – в Apple Watch и Apple TV.

По данным источника, одним из самых больших нововведений в iPhone 16 станет применение 3-нм чипов во всех моделях. Флагманская модель iPhone 16 Pro получит новый 3-нм чип A18, а стандартная модель – 3-нм чип A17 Pro прошлогодней разработки.

Представить iPhone 16 должны в сентябре. До этого момента в сети появится еще много утечек, но основные подробности нам уже известны. Pro-модели 16 вырастут в размерах и получат "прокачанные" камеры и батареи. Базовые модели будут отличаться наличием вертикально ориентированной камеры и рекордным количеством расцветок. А еще в новом поколении появится новая кнопка – причем сразу у всех моделей.

В ближайших планах у Apple анонс новых планшетах в мае, и оба продукта являются очень ожидаемым: iPad Pro впервые получат OLED-экраны вместо LCD, а семейство Air впервые выйдет сразу в двух размерах и получит новую диагональ 12,9 дюйма.

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