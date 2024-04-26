Аэропорт станет первым из закрытых после начала полномасштабного вторжения России в Украину, который возобновит работу.

Российский международный аэропорт "Элиста", закрытый после начала российского вторжения в Украину, с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации. Аэропорт будет принимать и отправлять рейсы ежедневно – с 09:00 до 19:00, сообщает пресс-служба российского авиарегулятора.

"Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД. Вся инфраструктура воздушной гавани Элисты находится в рабочем состоянии", – говорится в сообщении.

Аэропорт Элиста – международный аэропорт федерального значения в городе Элиста, столице Республики Калмыкия.

Видео дня

Проблемы российской авиации

После российского вторжения в Украину РФ было захвачено более 400 самолетов, которые принадлежали иностранным компаниям со стоимостью миллиарды долларов. Это вызвало крупнейшую в истории схватку в стабильном бизнесе авиационного страхования.

28 марта 2024 года сообщалось, что финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom запретило полеты турецкой авиакомпании Southwind Airlines в Финляндию из-за связей с Россией.

24 апреля стало известно, что компания Turkish Airlines временно остановила продажу билетов на рейсы из России в Мексику. Отмечается, что россиянам нельзя было купить билеты в Мехико и Канкун из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

Вас также могут заинтересовать новости: