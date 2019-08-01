Заря - Будучность: видео трансляция матча Лиги Европы
1 августа луганская "Заря" дома проведет ответный матч во втором раунде квалификации Лиги Европы против черногорской "Будучности". Поединок пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".
Смотрите на УНИАН прямую онлайн видео трансляцию матча Заря - Будучность.
Начало встречи - в 19:00.
Заря - Будучность: анонс матча Лиги Европы
25 июля команда провела первую официальную игру сезона, которая прошла в Черногории. "Заря" подтвердила свое превосходство в классе и победила со счетом 3:1 - дубль оформил Артем Громов. Такой счет уже является очень серьезным преимуществом, но расслабляться нельзя.
В украинской Премьер-лиге "Заря" также стартовала удачно и набрала три очка в поединке с "Ворсклой" (1:0) в Полтаве.
Луганчане летом наняли нового главного тренера - команду покинул Юрий Вернидуб, а его место занял Виктор Скрипник, который получил в свое распоряжение ряд новичков и начал строить новый коллектив.
Что касается "Будучности", то подопечные Бранко Брновича не показали какой-то серьезной целеустремленности и командной игры, свой гол забили, можно сказать, случайно. При этом команда уже стартовала в первом раунде квалификации ЛЕ, одолев эстонский клуб "Нарва-Транс" (2:0 и 4:1).
Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
Лига Европы, квалификация, ответный матч второго раунда
Заря - Будучность (первая игра - 3:1)
Онлайн видео трансляция матча