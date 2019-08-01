Заря - Будучность: видео трансляция матча Лиги Европы

Луганчане проведут ответный поединок в Запорожье.

1 августа луганская "Заря" дома проведет ответный матч во втором раунде квалификации Лиги Европы против черногорской "Будучности". Поединок пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

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Начало встречи - в 19:00.

Заря - Будучность: анонс матча Лиги Европы

25 июля команда провела первую официальную игру сезона, которая прошла в Черногории. "Заря" подтвердила свое превосходство в классе и победила со счетом 3:1 - дубль оформил Артем Громов. Такой счет уже является очень серьезным преимуществом, но расслабляться нельзя.

В украинской Премьер-лиге "Заря" также стартовала удачно и набрала три очка в поединке с "Ворсклой" (1:0) в Полтаве.

Луганчане летом наняли нового главного тренера - команду покинул Юрий Вернидуб, а его место занял Виктор Скрипник, который получил в свое распоряжение ряд новичков и начал строить новый коллектив.

Что касается "Будучности", то подопечные Бранко Брновича не показали какой-то серьезной целеустремленности и командной игры, свой гол забили, можно сказать, случайно. При этом команда уже стартовала в первом раунде квалификации ЛЕ, одолев эстонский клуб "Нарва-Транс" (2:0 и 4:1).

Заря - Будучность: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

Лига Европы, квалификация, ответный матч второго раунда

Заря - Будучность (первая игра - 3:1)

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