Заря с победы стартовала в квалификации Лиги Европы (видео)

На выезде луганский клуб обыграл черногорскую "Будучность".

Луганская "Заря" стартовала в квалификации Лиги Европы. В первом матче второго отборочного раунда подопечные Виктора Скрипника на выезде обыграли черногорскую "Будучность".

"Заря" вышла вперед на 16-й минуте матча - Артем Громов после прострела с левого фланга пробил из центра штрафной, мяч попал в соперника, от которого залетел в сетку.

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Еще через три минуты Громов оформил дубль. Филипп Будковский пошел в прессинг на голкипера "Будучности" и успел поставить ногу под его передачу. Мяч отскочил к Громову, который в касание отправил его в пустые ворота.

На 64-й минуте "Будучность" отыграла один мяч - после подачи углового и прострела Михайло Перовича мяч влетел в сетку от ноги Евгения Чеберко.

Но "Заря" сумела вновь оторваться в счете - Леван Арвеладзе отличился уже через две минуты после выхода на замену.

Ответный матч состоится в Запорожье 1 августа.

"Будучность" - "Заря" - 1:3

Голы: Перович, 60 - Громов, 16, 19, Арвеладзе, 82

"Будучность": Драгоевич, Божович (Раичкович, 46), Миркович (Бойович, 77), Перович, Дамьянович, Бакич (Зарубица, 46), Миич, Милош Вучич, Больевич, Милич, Стойликович

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Михайличенко (Абу-Ханна, 85), Иванесеня, Кочергин, Чеберко, Хомченовский, Юрченко (Лунев, 64), Громов (Арвеладзе, 80), Будковский

УНИАН ранее также сообщал о том, кто может стать соперником "Зари" в третьем раунде квалификации Лиги Европы.