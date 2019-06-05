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"Переговоры продолжаются": Хацкевич прокомментировал возможное продление контракта с Динамо

17:44, 05 июня 2019
Футбол
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Александр Хацкевич / REUTERS

Хацкевича цитирует 1927.kiev.ua.

"Пока ничего утвердительного сказать не могу. Мы находимся в состоянии переговорного процесса. Постараемся закрыть этот вопрос до конца текущей неделе. Возможно, даже завтра", - сказал Хацкевич.

Белорусский специалист также подчеркнул, что пока нет никаких договоренностей:

"По состоянию на данный момент не верьте ничему, что сейчас пишется в СМИ. В том числе, тому, что есть якобы договоренность, в рамках которой я обязан либо вывести "Динамо" в групповой турнир Лиги чемпионов, либо автоматически подать в отставку. Ни о чем таком не было и речи. Сейчас вообще нет никаких договоренностей. Наши переговоры продолжатся".

Напомним, ранее сообщалось о том, что руководство "Динамо" продлит контракт с Хацкевичем, но с обязательным условием выхода в групповой этап ЛЧ.

УНИАН ранее также сообщал о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис не ведет переговоры с другими тренерами.

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Теги: #Динамо#Александр Хацкевич