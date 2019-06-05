Нового тренера не будет: Хацкевич останется в Динамо, но с важным условием

Руководство "Динамо" продлит контракт с белорусским специалистом.

Белорусский специалист Александр Хацкевич останется главным тренером "Динамо".

Об этом сообщает footboom.com.

Руководство "Динамо" решило продлить контракт с Хацкевичем, так как не нашло других "железных" вариантов.

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При этом соглашение с белорусским тренером будет продлено с одним важным условием - тренер должен будет подать в отставку, если "Динамо" не сможет пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В квалификации ЛЧ киевлянам, напомним, предстоит пройти два раунда.

Также отмечается, что приоритетным вариантом для "Динамо" было подписание контракта с польским специалистом Адамом Навалкой, однако он выдвинул на данный момент невыполнимые для киевского клуба условия - годовой оклад размером в несколько миллионов евро и пять-шесть трансферов в летнее межсезонье.

Как утверждает "Динамомания", о подписании нового контракта с Хацкевичем официально будет объявлено сегодня, 5 июня.

УНИАН ранее также сообщал о том, что "Динамо" объявило о трансфере ганского полузащитника.