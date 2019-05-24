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Суркис: никаких переговоров с новым тренером Динамо не веду

16:46, 24 мая 2019
Футбол
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Игорь Суркис / matchday.ua

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выступил с опровержением слухов о том, что он ведет переговоры с новым главным тренером для "бело-синих". 

Об этом сообщает сайт "Динамомания".

Напомним, вчера появилась информация, что экс-наставник сборной Польши Адам Навалка может возглавить "Динамо" вместо нынешнего рулевого Александра Хацкевича. Сегодня в число претендентов на пост рулевого СМИ записали и тренера пражской "Славии" Индржиха Трпишовского

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"Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров. Как я и говорил раньше, по окончании сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером", - подытожил президент киевлян.

Добавим, что контракт белорусского специалиста с "Динамо" истекает в конце сезона-2018/19.

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Теги: #Динамо Киев#Игорь Суркиспогода в Киеве