Зинченко - живой талисман Ман Сити: обнародованы уникальные данные
Английский клуб «Манчестер Сити» демонстрирует невероятную статистику выступлений во внутренних турнирах с полузащитником Александром Зинченко в составе.
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С момента своего перехода в стан «Горожан» украинец сыграл 36 матчей во внутренних английских турнирах — Премьер-лиге, Кубке лиги, Кубке и Суперкубке страны. Во всех этих 36 играх «Манчестер Сити» неизменно побеждал, сообщает "Трибуна".
Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. До этого он также играл за российскую "Уфу" и голландский ПСВ.
Как сообщал УНИАН, украинский игрок в интервью журналистам признался, что его не подпускают к чемпионскому кубку Премьер-лиги.