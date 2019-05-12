Зинченко - живой талисман Ман Сити: обнародованы уникальные данные

Если украинский футболист появляется на поле - его команда в Англии побеждает со 100-процентной вероятностью.

Английский клуб «Манчестер Сити» демонстрирует невероятную статистику выступлений во внутренних турнирах с полузащитником Александром Зинченко в составе.

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С момента своего перехода в стан «Горожан» украинец сыграл 36 матчей во внутренних английских турнирах — Премьер-лиге, Кубке лиги, Кубке и Суперкубке страны. Во всех этих 36 играх «Манчестер Сити» неизменно побеждал, сообщает "Трибуна".

Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. До этого он также играл за российскую "Уфу" и голландский ПСВ.

Как сообщал УНИАН, украинский игрок в интервью журналистам признался, что его не подпускают к чемпионскому кубку Премьер-лиги.