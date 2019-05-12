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Зинченко - живой талисман Ман Сити: обнародованы уникальные данные

23:19, 12 мая 2019
Футбол
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"Ман Сити" с Зинченко в составе демонстрирует уникальную статистику / REUTERS

Английский клуб «Манчестер Сити» демонстрирует невероятную статистику выступлений во внутренних турнирах с полузащитником Александром Зинченко в составе.

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С момента своего перехода в стан «Горожан» украинец сыграл 36 матчей во внутренних английских турнирах — Премьер-лиге, Кубке лиги, Кубке и Суперкубке страны. Во всех этих 36 играх «Манчестер Сити» неизменно побеждал, сообщает "Трибуна"

Зинченко выступает за «Манчестер Сити» с лета 2017 года. До этого он также играл за российскую "Уфу" и голландский ПСВ. 

Как сообщал УНИАН, украинский игрок в интервью журналистам признался, что его не подпускают к чемпионскому кубку Премьер-лиги

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Теги: #Александр Зинченко#Манчестер Сити