Украинскому легионеру Ман Сити Зинченко запретили подходить к чемпионскому трофею Премьер-лиги
22:14, 12 мая 2019Футбол
1033 0
Игрок поделился первыми эмоциями от победы в чемпионате Англии.
Александр Зинченко с наставником "Ман Сити" Хосепом Гвардиолой / REUTERS
Защитник «Манчестер Сити» украинец Александр Зинченко прокомментировал победу в чемпионате Англии.
"Спасибо за поздравления. Эмоции не передать словами. Мы сейчас в дороге в аэропорт, все до сих пор празднуют – орут, поют. Вообще не успокоились, не могу нормально говорить", - отметил Зинченко в интервью программе "Великий футбол".
Читайте такжеМанчестер Сити выиграл у Ливерпуля чемпионскую гонку в английской Премьер-лиге
На вопрос журналистов, цел ли кубок, украинский футболист ответил:
"Мне запретили к нему подходить. Сразу по прилету в Манчестер, будем отмечать чемпионство на стадионе".
Напомним, в прошлом сезоне 22-летний украинец Александр Зинченко уронил кубок Премьер-лиги во время празднования.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter