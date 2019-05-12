Украинскому легионеру Ман Сити Зинченко запретили подходить к чемпионскому трофею Премьер-лиги

Игрок поделился первыми эмоциями от победы в чемпионате Англии.

Защитник «Манчестер Сити» украинец Александр Зинченко прокомментировал победу в чемпионате Англии.

"Спасибо за поздравления. Эмоции не передать словами. Мы сейчас в дороге в аэропорт, все до сих пор празднуют – орут, поют. Вообще не успокоились, не могу нормально говорить", - отметил Зинченко в интервью программе "Великий футбол".

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На вопрос журналистов, цел ли кубок, украинский футболист ответил:

"Мне запретили к нему подходить. Сразу по прилету в Манчестер, будем отмечать чемпионство на стадионе".

Напомним, в прошлом сезоне 22-летний украинец Александр Зинченко уронил кубок Премьер-лиги во время празднования.