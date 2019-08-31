Украинский и британский боксеры сразятся за три чемпионских титула.

31 августа в Лондоне пройдет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кэмпбелл.

Ломаченко - Кэмпбелл: где смотреть бой по ТВ

Боксеры выйдут на ринг после завершения всех боев андеркарта. Ориентировочное начало боя - не раньше полуночи по киевскому времени.

Ломаченко - Кэмпбелл: анонс боя

Ломаченко проведет свой пятнадцатый бой на профи-ринге и впервые будет боксировать в Великобритании. В активе у украинца 13 побед (10 - досрочно) и 1 поражение.

Что касается Кэмпбелла, то он выйдет на ринг в двадцать третий раз. У британца 20 побед (16 - нокаутом) и 2 поражения.

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Напомним, пояса WBO и WBA на данный момент принадлежат Ломаченко, а пояс WBC является вакантным.

Интересно, что и Ломаченко, и Кэмпбелл являются чемпионами Олимпийских игр-2012. На счету украинца также золото Олимпиады в Пекине.

Ломаченко - Кэмпбелл

Онлайн трансляция боя

Видео церемонии взвешивания и дуэли взглядов Ломаченко и Кэмпбелла.

Перед боем Ломаченко провел открытую тренировку в Лондоне.

Халат, в котором Ломаченко выйдет на этот бой выглядит вот так:

У Ломаченко в Лондоне будет солидная поддержка. На арене "О2" нашего чемпиона поддержат более 500 украинцев.

Яркое промо к бою Ломаченко - Кэмпбелл: