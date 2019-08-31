Ломаченко - Кэмпбелл: онлайн-трансляция боя
31 августа в Лондоне пройдет бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию боя Ломаченко - Кэмпбелл.
Ломаченко - Кэмпбелл: где смотреть бой по ТВ
Боксеры выйдут на ринг после завершения всех боев андеркарта. Ориентировочное начало боя - не раньше полуночи по киевскому времени.
Ломаченко - Кэмпбелл: анонс боя
Ломаченко проведет свой пятнадцатый бой на профи-ринге и впервые будет боксировать в Великобритании. В активе у украинца 13 побед (10 - досрочно) и 1 поражение.
Что касается Кэмпбелла, то он выйдет на ринг в двадцать третий раз. У британца 20 побед (16 - нокаутом) и 2 поражения.
Ломаченко - Кэмпбелл: прогноз букмекеров
Напомним, пояса WBO и WBA на данный момент принадлежат Ломаченко, а пояс WBC является вакантным.
Интересно, что и Ломаченко, и Кэмпбелл являются чемпионами Олимпийских игр-2012. На счету украинца также золото Олимпиады в Пекине.
Ломаченко - Кэмпбелл
Онлайн трансляция боя
Видео церемонии взвешивания и дуэли взглядов Ломаченко и Кэмпбелла.
Перед боем Ломаченко провел открытую тренировку в Лондоне.
Халат, в котором Ломаченко выйдет на этот бой выглядит вот так:
У Ломаченко в Лондоне будет солидная поддержка. На арене "О2" нашего чемпиона поддержат более 500 украинцев.
Яркое промо к бою Ломаченко - Кэмпбелл: