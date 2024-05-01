Свитан добавил, что Украина перебросила в Часовой Яр дополнительные части.

Сейчас одна из первоочередных задач российских оккупационных войск заключается в захвате Часового Яра Донецкой области. После этого оккупанты могут нацелиться на Торецк.

Такое мнение высказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 канала". По его словам, двигаться в сторону Торецка из Очеретино россиянам сложно, поскольку он расположен на той высоте, что и Горловка. Кроме того, Торецк является господствующей высотой в этом районе.

Поэтому, по словам Свитана, движение противника в направлении города возможно только с севера – с высот Курдюмовки, Клещеевки и Андреевки. И пока украинский гарнизон стоит в Часовом Яру, враг пройти там не сможет. Именно поэтому захват Часового Яра является одной из основных задач для оккупантов.

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"Я думаю, Часов Яр выстоит, следовательно – не будет никакой проблемы для Торецка", – заявил эксперт.

Он добавил, что Украина перебросила в Часов Яр дополнительные части. Кроме того, туда направились первые партии боеприпасов.

Война в Украине: ситуация на фронте

В вечерней сводке 1 мая Генштаб ВСУ сообщил, что на фронте произошло 100 боевых столкновений с противником. Отмечается, что самым горячим было Авдеевское направление – там отражено 33 вражеские атаки.

Кроме того, на Бахмутском направлении украинские защитники отбили 14 атак, на Лиманском – 9, а на Купянском – 11. В то же время на Новопавловском направлении враг 17 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

В то же время авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления БпЛА и 1 району сосредоточения личного состава российских войск.

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