Первая леди украсила свой образ символической брошью.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с герцогиней Эдинбургской Софи в Киеве, которая поддерживает государство в борьбе с Россией. Первая леди выразила благодарность герцогине за помощь и партнерство.

Елена Зеленская на своей странице в Instagram опубликовала фото со встречи с герцогиней Эдинбургской. Стоит заметить, что Софи стала первым членом британской королевской семьи, которая посетила Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Первые леди поблагодарила герцогиню за всестороннюю помощь Великобритании Украине, а также за содействие возвращению украинских детей из плена РФ. Зеленская подчеркнула, что Софи - одна из самых активных общественных деятелей:

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Первый с начала полномасштабного вторжения визит члена королевской семьи Великобритании в Украину. Для украинцев каждый такой визит - проявление солидарности и поддержки. В разговоре с Ее Королевским Высочеством поблагодарила за участие Великобритании в судебном преследовании за российские военные преступления. Благодарна Соединенному Королевству за присоединение к Коалиции за возвращение украинских детей из российского плена.

Для встречи с герцогиней Елена Зеленская выбрала темно-синий классический костюм. Сочетала она его с коричневой рубашкой. Дополнили образ черные туфли. Главной изюминкой стала символическая брошь, которая имела форму карты Украины. Среди других украшений также были золотые серьги. Макияж и прическа Первой леди, как всегда были сдержанными и изящными. В этот раз Зеленская оставила волосы распущенными.

К слову, герцогиня Эдинбургская появилась на событии в миди-платье с цветочным принтом. Прическа у Софи была собранной. Она дополнила образ аксессуарами из драгоценных камней, в частности серьгами и цепочкой.

Напомним, ранее Елена Зеленская затмила всех в новом стильном образе. Первая леди Украины выглядела потрясающе на встрече с Королевой Дании.

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