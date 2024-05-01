Самой глубокой подводной воронкой в мире оказалась голубая дыра у берегов Мексики.

Голубая дыра Таам Джа, которую открыли в 2021 году, изначально считалась глубиной 900 футов, но согласно новому исследованию, на самом деле она на 480 футов глубже и находится на невообразимой глубине в 1380 футов.

Это делает ее на 393 фута глубже, чем предыдущая голубая дыра-рекордсмен: голубая дыра Санша Юнлэ, или Дыра Дракона, в Южно-Китайском море, глубиной 987 футов, пишет Newsweek.

Исследователи изучали голубую дыру Таам Джа, расположенную в заливе Четумаль у побережья полуострова Юкатан, с помощью целого набора инструментов. "Записи профилографа в дыре превысили 420 метров ниже уровня моря, при этом дно еще не достигнуто, что сделало Таам Джа самой глубокой известной голубой дырой в мире", - констатировали исследователи.

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Учные отметили, что во время экспедиции в 2021 году, когда была открыта эта дира, ее глубину измерить не было возможност из-за ограниченых инструментов.

Исследование также показывает, что соленость воды в голубой дыре напоминает соленость Карибского моря, а это означает, что Таам Джа может быть связана с океаном через скрытые туннели.

"Дальнейшие исследования и внедрение технологий подводной навигации необходимы для измерения ее максимальной глубины и того, может ли она быть частью взаимосвязанной системы пещер и туннелей. В недрах этой дыры также может находиться биоразнообразие, которое необходимо изучить и связать с физико-химическими и геоморфологическими процессами", - отметили ученые.

Что такое голубые дыры

Голубые дыры - это большие морские воронки, ведущие в подземные пещерные системы, обычно встречающиеся в мелких прибрежных водах океана и названные в честь их яркого цвета. Они образуются в результате эрозии горных пород и встречаются в районах, где порода океана состоит из растворимого материала, такого как известняк, мрамор или гипс.

Известные примеры включают 410-футовую Большую голубую дыру в Белизе, 663-футовую Голубую дыру Дина на Багамах и 328-футовую Голубую дыру в Красном море возле Дахаба.

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