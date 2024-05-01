Также во время протестов во Франции звучат призывы в поддержку Газы.

В большинстве стран 1 мая отмечается Международный день труда, а также ежегодная демонстрация протеста и активизма. Франция не осталась в стороне, из-за чего в Париже прошли митинги с требованием повысить заработную плату. Также во время протестов звучали лозунги в поддержку Газы и отдельные призывы "потушить огонь Олимпиады". Об этом пишет The Washington Post.

"Явка на протесты в среду свидетельствует о том, что гнев французов развеялся после принятия непопулярного закона, который повысил пенсионный возраст в прошлом году. Но рабочие и студенты все еще достаточно разъярены, чтобы заставить чиновников опасаться срыва Олимпийских игр в Париже этим летом", - отмечают в материале.

Журналисты привели слова 57-летней Изабель Гаривье, которая участвовала в протесте. Она заявила, что в этом году люди вышли на улицы против "наступления со всех сторон на права трудящихся", а также против "позорной поддержки Израиля со стороны этого правительства".

"Гнев все еще здесь. Он здесь каждый день на работе, и они пытаются заставить его замолчать, но мы не остановимся", - заверила женщина.

По словам одного из французских чиновников, организаторы Олимпиады в Париже обеспокоены тем, что протесты, которые могут набрать обороты в июле и августе, "испортят вечеринку".

Кроме того, в Париже небольшая группа митингующих привлекла к себе внимание, сожгла "олимпийские кольца", во время чего протестующие стояли на статуе Марианны, которая символизирует Французскую Республику.

Участница протеста Лиза заявила, что их группа считает, что Игры ставят политические и бизнес-интересы выше местных.

"Ни разу не было учтено мнение людей, даже жителей районов, которые были преобразованы... пространства, которые были рекультивированы, приватизированы и забетонированы", - объяснила она.

В этом году главный профсоюз Всеобщая конфедерация труда сообщила о 200 тысячах протестующих по всей Франции и 50 тысячах в Париже, тогда как правоохранители насчитали лишь 18 тысяч в столице.

Протесты в Париже не обошлись без столкновений. Как сообщили французские СМИ, полиция заявила, что семь правоохранителей были госпитализированы после того, как поздно вечером в них попало самодельное взрывное устройство. В других частях города протестующие бросали снаряды в полицию и подожгли несколько автомобилей. В ответ полиция применила слезоточивый газ и задержала 15 человек.

Также на видео можно увидеть, что пострадали и сами митингующие.

"Такие сцены являются типичными для демонстраций во Франции. Но французским чиновникам и организаторам Олимпиады будет неудобно, если забастовки будут останавливать поезда или оставлять на улицах кучи мусора на глазах у всего мира. Чтобы предотвратить забастовки, французские министры недавно пообещали премии и другие поощрения государственным служащим, которые будут работать во время Олимпийских и Паралимпийских игр", - отметили в WP.

В то же время еще одна участница протестов Мари Риет рассказала, что присоединилась к митингу в Париже, ведь "то, что происходит в Газе уже 7 месяцев, отвратительно, и мы считаем тревожным то, что происходит, чтобы заставить замолчать голоса в поддержку Палестины".

"И мы лично знаем жителей Газы, которые могли погибнуть под бомбами... Те, кого мы знаем, выбрались оттуда. Они потеряли все", - добавила женщина.

По данным издания BFMTV, по состоянию на 18:20 во Франции были задержаны 45 человек.

Где еще продолжаются протесты

Как сообщал УНИАН, в Грузии обостряются протесты против закона об "иноагентах". В ночь на 1 мая силовики избили главу крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили. Он получил травмы на лице и теле.

Также в течение нескольких часов происходило противостояние между силовиками и демонстрантами, которые возвели баррикады возле парламента страны в Тбилиси.

"По данным агентств, полиция атаковала и представителей СМИ. Так, агентство AFP сообщает, что их фотографа избили резиновой дубинкой, несмотря на то, что он был четко идентифицирован как представитель прессы", - отметили в издании DW.

Кроме того, сообщалось, что к зданию парламента в Тбилиси вышло несколько тысяч человек, однако некоторые эксперты говорят, что было 15 тысяч.

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