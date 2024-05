В новом санкционном списке всего 300 юридических и физических лиц.

США объявили о введении санкций против почти 300 компаний и частных лиц, в том числе в Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, за поддержку РФ в войне против Украины.

Как пишет Bloomberg, в число китайских компаний входят гонконгская Finder Technology Ltd, которая обвиняется в экспорте 293 партий деталей для беспилотников и другой электроники, шэньчжэньская Juhang Aviation Technology Co, которая несет ответственность за поставках в Россию пропеллеров для беспилотников, глушителей сигналов, датчиков и двигателей, и Zhongcheng Heavy Equipment Defense Technology Group Co. Ltd, которая участвовала в поставках военизированной группировке "Вагнер".

Казначейство также впервые выбрало в качестве мишени производителей и поставщиков хлопковой целлюлозы и нитроцеллюлозы, которые являются прекурсорами для изготовления пороха, ракетного топлива и других взрывчатых веществ. Под санкции попали российские и китайские компании, которые участвовали в торговле этими материалами.

Среди российских компаний - дочерняя авиакомпания "Аэрофлота" "Победа", автозавод "Урал", завод "Протон", ряд структур "Сибантрацита", Брянский автомобильный завод и другие организации.

Этот шаг был предпринят вскоре после того, как министр финансов Джанет Йеллен предупредила китайских чиновников, что США примут меры против любых фирм, помогающих России в военных закупках.

Йеллен заявила, что санкции, наряду с недавно принятым дополнительным финансирование, означают, что Украина получит "критически важное преимущество на поле боя".

Йеллен также предупредила, что США могут ввести санкции против китайских банков, участвующих в "значительных транзакциях", которые обеспечивают импорт товаров военного или двойного назначения". Однако пока в сообщении, опубликованном в среду, не было названо ни одного финансового учреждения из Китая.

Китайские компании Hengshui Heshuo Cellulose Co. Ltd. и Hengshui Yuanchem Trading Ltd. обвиняются в поставках крупных партий нитроцеллюлозы в Россию.

Министерство финансов также ввело санкции против базирующейся в ОАЭ компании Albait Al Khaleeje General Trading LLC за то, что она выступала в качестве канала поставки санкционных товаров в Россию. Компания, рекламирующая себя как экспортер автозапчастей, участвовала в более чем 6 800 поставках российским клиентам, сообщает ведомство.

При этом американские власти "особенно обеспокоены" компаниями в третьих стран, которые помогают российским властям обходить ограничения. Санкции ввели против компаний из Азербайджана, Бельгии, Китая, Словакии, Турции и ОАЭ, заявили в американском Минфине.

Отдельно Госдепартамент ввел санкции против компаний и частных лиц, которые, по его мнению, участвовали в обходе санкций или в поддержке российских программ по созданию химического и биологического оружия.

Санкции против РФ - детали

Европейский союз рассматривает возможность введения санкций против более чем десятка компаний, которые продолжают поставлять в Россию подсанкционные товары.

Издание Bloomberg пишет, что эти компании, базирующиеся в России, а также в Турции, ОАЭ, Китае и Гонконге, импортировали санкционные товары из Европы на миллионы евро, которые использовались российскими военными.

Евросоюз считает своей первоочередной задачей пресечение деятельности компаний, обходящих санкции в отношении товаров, которые обнаружили в российском оружии. Отмечается, что Россия по-прежнему получает запрещенные технологии на десятки миллионов евро через третьи страны, а также компании и дочерние предприятия в этих странах.

