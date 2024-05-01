Джеймс Хиппи считает, что просто отправки тысячи танков, сотен истребителей и тысяч артиллерийских снарядов не хватит для победы ВСУ.

Экс-министр вооруженных сил Британии, а ныне депутат Джеймс Хиппи поддержал идею Макрона с отправкой западных войск в Украину для обучения военных.

"Макрон был прав, когда выдвинул эту идею. Потому что идея о том, что вы собираетесь ротировать украинские бригады с линии фронта и отвезти их за тысячу миль в тыл в Германию или Польшу, чтобы научить их высокому уровню комбинированного маневра, я просто не думаю, что это реалистично", - заявил он.

Хиппи не думает, что украинские генералы могут позволить себе держать их вне линии фронта так долго.

Видео дня

"Поэтому, я думаю, что следующий большой шаг - это не возможности в виде оружия или чего-то еще, следующий большой шаг - это прибытие военных на запад Украины для проведения этой комбинированной подготовки", - добавил он.

Он считает, что просто отправки тысячи танков, сотен истребителей и тысяч артиллерийских снарядов не хватит для победы ВСУ - "это так не работает".

Возможность отправки западных войск в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что наземная операция с участием западных войск в Украине может быть нужной "в какой-то момент". Таким образом он свое заявление относительно возможного размещения войск Запада на территории нашего государства.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он думает об инициативе своего коллеги Эммануэля Макрона относительно отправки западных войск на территорию нашего государства. По словам украинского лидера, если эти войска будут обучать украинских бойцов здесь, то это будет гораздо быстрее, чем отправлять наши бригады за границу.

Вас также могут заинтересовать новости: