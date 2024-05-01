Среди конфискованного 5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 м² в Киевской области.

В управление Фонда государственного имущества Украины поступило имущество пророссийского экс-министра образования Украины Дмитрия Табачника. Об этом сообщает ФГИУ.

В перечень конфискованного вошло почти 144 тыс. долларов, а также многое другое:

5 земельных участков и элитный дом площадью 672,7 м², который расположен в пгт Козин, Обуховского района Киевской области;

половина квартиры в Киеве на улице Ярославов Вал:

право на компенсацию денежных активов в размере более 40 млн гривен.

право кредиторского требования на сумму более 191 тыс. гривен.

В ФГИУ также сообщили, что Высший антикоррупционный суд передал в Фонд госимущества активы бывшего пророссийского служителя церкви Ростислава Швеца.

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"Речь идет о квартире в Симферополе и четырех автомобилях: два Mercedes, Toyota и Nissan", - сказано в сообщении.

Председатель Фонда Виталий Коваль отметил, что ФГИУ продолжает реализовывать санкционные активы.

"Имущество оккупантов, коллаборационистов и врагов Украины должно работать на пользу страны", - подчеркнул он.

Отмечается, что полученные средства от продажи санкционного имущества направляются в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Арест имущества Табачника

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2022 года Табачнику, который работал во времена Януковича, сообщили о подозрении в государственной измене из-за сотрудничества с ФСБ и помощи гауляйтерам оккупированных районов Херсонской и Запорожской областей Владимиру Сальдо и Евгению Балицкому.

Офис генпрокурора отмечал, что Табачник не позднее 1 мая 2022 года, находясь по неустановленному адресу, "дал согласие на сотрудничество с представителями Федеральной службы безопасности РФ и решил помогать последним в проведении подрывной деятельности против Украины".

Кроме того, отмечается, что экс-министр образования, действуя от имени представителей высших органов власти РФ, в частности ФСБ РФ, организовывал и координировал деятельность руководителей российских оккупационных администраций Херсонской и Запорожской областей Сальдо и Балицкого соответственно в сфере здравоохранения, образования, подготовки к проведению референдумов.

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