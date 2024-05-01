Он подчеркнул, что для того, чтобы в России исчезло топливо, необходимо вывести из строя все ее скважины и заводы.

В ночь на 1 мая 2024 года Рязанский нефтеперерабатывающий завод посетила "бавовна".

Как отметил в эфире "24 канала" полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, это стало продолжением наложения "санкций" украинских спецслужб. По его словам такие атаки наносят ущерб российской военной экономике, ее углеводородной отрасли, которая поставляет российской армии топливо, а также наполняет бюджет страны-агрессора.

"Именно такое наложение "санкций" наиболее эффективно", – отметил Свитан.

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Он добавил, что для того, чтобы в России исчезло топливо, необходимо вывести из строя все ее скважины и заводы. Хотя до этого еще далеко, эффект от ударов уже есть – в том числе, в РФ выросли цены на дизель и бензин.

Атаки по российским НПЗ

Ночью дроны атаковали НПЗ в Рязани, там вспыхнул пожар. По словам очевидцев, сначала был слышен гул, после чего – два взрыва.

Впоследствии источник УНИАН в спецслужбах подтвердил, что атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

В Defense Express рассказали, что заявленный объем переработки нефтепродуктов на этом предприятии составляет 16-18 млн тонн в год. Это делает этот НПЗ одним из крупнейших в РФ по объему продукции.

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