Например, некоторые люди считают, что солнцезащитный крем - хуже для кожи, чем солнце. Другие же - тратятся на рискованную защиту.

Ученые развенчали действительно опасные мифы о защите от солнца, которым, оказалось, верят даже довольно молодые люди.

Newsweek пишет, что каждый седьмой американец в возрасте от 18 до 35 лет считает, что ежедневное использование солнцезащитного крема вреднее, чем прямое пребывание на солнце. Об этом свидетельствует национальный опрос Раджеша Наира - хирурга-онколога из Института рака здоровья Орландо, который вместе с командой обнаружил эту опасную тенденцию "солнечной дезинформации" в США.

Согласно выборке опроса, этому мифу верят 14% людей. Хотя, по данным Американского онкологического общества, ежегодно рак кожи диагностируют у 3 миллионов человек. Это самая распространенная форма онкологии, подчеркивает СМИ.

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Это обеспокоило ученых. Они напомнили как о вредности влияния ультрафиолета на кожу, так и о рисках появления рака. И здесь речь идет не только о меланоме, но и о других разновидностях онкологии кожи, подчеркнул Наир. Он заявил:

"Мы все чаще видим меланому у очень молодых людей, и простое нанесение солнцезащитного крема может стоит многого, если вы хотите избежать опасных для жизни проблем".

Помимо веры в то, что солнцезащитные средства могут навредить, ученые привели другие примеры подобных абсурдов.

Главные мифы о солнцезащитном креме

Питьевая вода может защитить от солнца. "Нет никаких научных данных в пользу этого, - сказал Наир. Ученые выяснили, что каждый четвертый американец в возрасте до 35 лет верит в обратное.

Солнцезащитный крем вредит коже. Ученые отмечают, что многие игнорируют эту защиту из-за ее жирности. Особенно это касается людей с подобным типом кожи и тех, кто страдает на акне. Также некоторые люди обеспокоены "химией" в солнцезащитных кремах. "Но суть в том, что польза от солнцезащитных средств значительно перевешивает их недостатки", - говорит Наир.

В таком креме есть опасные вещества. Самые распространенные ингредиенты солнцезащитных кремов - оксид цинка и оксид титана - и оба вещества официально признаны наукой как безопасные и эффективные, отмечают ученые. В то же время правда, что такие компоненты как авобензон, оксибензон и гомосалат - не получили статуса о "безопасности" из-за "недостаточного количества данных, подтверждающих это". Но это не значит, что они обязательно должны навредить коже, говорится в статье. Учёные считают: если "химичность" крема вас сильно беспокоит, просто выберите для себя средство на минеральной основе - без упомянутых примесей.

Существует 2 типа солнцезащитных кремов - какой эффективнее

Ученые объяснили, что существует два основных типа солнцезащитных средств: барьерные и химические. Первые средства наносят на поверхность кожи, и они отражают от нее ультрафиолет, говорит Наир. Химические солнцезащитные средства, наоборот, впитываются в кожу как крем для ухода - таким образом они превращают ультрафиолет в тепло, которое затем рассеивается. Относительно того, какой крем будет лучшим для кожи, ученые советуют выбирать химическую защиту. Как правило, такие крема более долговечны и устойчивы к поту и пребыванию в воде. В то же время, если у вас есть проблемы с кожей, следует выбрать барьерную защиту, но мазаться ею чаще.

Как правильно нанести солнцезащитный крем на лицо

Важно наносить солнцезащитный крем задолго до того, как вы планируете выйти на улицу, минимум за 15 минут, говорит Наир. За это время кожа полностью впитает защиту. Также важно не забывать, что крем следует обновлять на коже каждые 2 часа, и это следует повторять каждый раз, когда искупались в воде, вспотели и тому подобное.

Какой уровень SPF выбрать

Наир рекомендует использовать солнцезащитный крем с уровнем защиты SPF 30 или выше. Следует выбрать водостойкое средство, которое будет защищать вас от UVA и UVB лучей. Также ученые советуют максимально уменьшить риски для своей кожи: стоит избегать соляриев, лишний раз чем-то накрывать плечи, если на улице агрессивное солнце, надевать шляпку и тому подобное.

"Мы не хотим отговаривать людей от активного отдыха на свежем воздухе, ведь это очень полезно для здоровья, но также важно знать, что защита от солнца может спасти жизнь, и единственный эффективный способ защитить себя - это ограничить влияние УФ-излучения на кожу", - резюмировал Наир.

Возможные признаки рака кожи

Основатель и руководитель клиники лечения и ухода за кожей и волосами Este Medical Group говорил, что есть несколько признаков рака кожи, на которые стоит обратить внимание. Он призвал человечество делать все возможное, чтобы избегать солнца. Посоветовал пользоваться защитным кремом не только летом, а не зависимо от сезона. То есть круглый год. Среди признаков болезни упомянул об изменении текстуры родинок.

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