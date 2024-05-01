Екатерина Черногоренко отметила, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что электронный кабинет военнообязанного заработает 18 мая.

"18 мая Министерство обороны запускает, как и определено действующим законом, электронный кабинет военнообязанного... Сейчас это приложение буквально создается, и мы получаем все необходимые документы, чтобы оно было доступно всем нашим гражданам", - сказала она в эфире Радио Свобода.

Черногоренко утверждает, что для того, чтобы обновить данные в е-кабинете, нужно будет загрузить мобильное приложение, авторизоваться и заполнить необходимые "поля".

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"Собственно, с 18 мая, у военнообязанных будет обязанность зарегистрировать свои данные, а именно - номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания в трех доступных форматах - в ТЦК и СП, через ЦНАП или через электронный кабинет военнообязанного. Это будет мобильное приложение, его можно будет загрузить в App Store и в Google Play Market... Мы работаем над тем, чтобы в приложении была доступна эта очень простая и удобная функция - авторизоваться, заполнить эти три "поля" и получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберіг" для того, чтобы пересмотреть, какие данные есть по тебе в реестре", - добавила она.

Заместитель подчеркнула, что для того, чтобы обновить данные, достаточно будет воспользоваться приложением, не посещая ТЦК.

"Будет возможность делать это дистанционно, без визита в ТЦК и СП. В дальнейшем, для уточнения других данных, если это потребуется, ТЦК свяжется с военнообязанным и дальше это будет работа между военнообязанным и непосредственно работником ТЦК... Обновить эти данные можно будет с любой удобной точки, в том числе из-за границы. Мы считаем, что количество военнообязанных, которые будут пользоваться этим функционалом может достигать 70-80%, потому что это будет очень удобно", - пояснила Черногоренко.

Электронный кабинет военнообязанных - детали

2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об электронном кабинете военнообязанного.

Как рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, закон об е-кабинете позволит военнообязанным физически не посещать ТЦК - теперь появилась возможность обновить свои данные из любой локации.

Кроме того, введение электронного кабинета позволит Украине размещать свои системы в облаках НАТО, что усилит киберзащиту и улучшит обмен данными с партнерами.

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