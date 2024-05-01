День будет напряженным для отдельных знаков Зодиака.

Эзотерики составили свои прогнозы на 2 мая 2024 года для всех знаков Зодиака. К чему готовиться, и какие возможности для вас готовит начало месяца - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Прекрасный день для договоренностей, особенно, если вы были с кем-то в конфликте. Хорошее время, чтобы уступить друг другу и договориться. Также это благоприятное время для того, чтобы подписать договор (аренда, бизнес, договоренности с партнерами). Не ждите быстрого развития. Карты советует подождать.

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Телец

Карты говорят, что нужно убрать в себе все негативные установки и тогда вы будете сильны. Это работа над собой, внутренняя и духовная. Вы можете найти человека, который сильнее вас, и вам удастся подчинить его собственной воле, использовать в своих интересах, и тогда все задуманное получится. Но перед этим обязательно настройтесь на позитив.

Близнецы

Карты предсказывают конфликт в этот день. Возможны сложности в общении с кем-то, кто-то может быть не честным, отсутствие компромисса. Проживите это состояние, сделайте выводы и двигайтесь дальше. Старайтесь больше отдыхать, лучше проведите время в кругу самых близких.

Рак

Это идеальное время, чтобы найти компромисс, договориться с теми, с кем давно не получалось. Не пытайтесь ускорить события. Предложения, которые будут поступать от других людей в этот день, стоят того, чтобы их рассмотреть. Ваши проекты станут лидерами среди других, а вы добьетесь успеха.

Лев

В четверг вы можете находиться в состоянии абстрактности, рассуждений. Но вам это не нужно. Карты советуют рассуждать практически, направьте свою энергию на конкретные действия. Вам также лучше поехать в отпуск, выберите страну за рубежом, куда давно мечтали попасть. Это поможет настроиться на работу.

Дева

Карты предсказывают в этот день конфликты, поражения, ссоры. Также у вас может произойти внутренний конфликт, то есть вы окажетесь перед важным выбором. Если конфликт связан с другими людьми, то посмотрите на это с любовью и оправданием по отношению к этим людям. Постарайтесь наладить отношения.

Весы

На этой неделе стоит воплощать ваши планы в жизнь руководствуясь разумом. Контролируйте ваши чувства. Принимайте решения головой, а не сердцем. Трезво оценивайте свои силы и отстаивайте мнение перед руководством. Это поможет вам получить повышение в ближайшее время.

Скорпион

Может возникнуть конкурентная борьба. Вы будете отстаивать себя. Возможно кто-то захочет вас дискредитировать. Вы будете с кем-то соревноваться, конкурировать. Это может быть борьба за карьеру, или любовь. Посмотрите на ситуацию с точки зрения оправдания и любви по отношению к другим людям.

Стрелец

Время для вашего мастерства. Уделите внимание своим хобби, талантам. Этот день для того, чтобы вложиться в себя, отточить мастерство. Возможно, вы решите пройти новый курс или посетить мастер-класс, чтобы вырасти в вашем профессионализме. Ожидается также рост в карьере. Вы получите результат, которого давно ждали.

Козерог

В четверг вам нужно будет проявить терпение и удержать баланс, некую середину между белым и черным. Уверенно идите к вашей цели. Тщательно рассчитайте силы и у вас все получится. Сосредоточьтесь на работе, больше времени уделите планам в карьере. Максимально точно и правильно выполните все задачи и ваш труд оценят самыми тяжелыми показателями.

Водолей

В этот день для вас важны такие качества, как логика и рациональность. Будьте активными на этой неделе, внедряйте что-то новое, реализуйте свою энергию. Вас ожидает награда за ваши старания. Вероятно, это будет поступление финансов или новая прибыль, которая значительно улучшит ваше положение.

Рыбы

Возможно раньше вы были в поисках иллюзорных удовольствий, а сейчас понимаете, что это иллюзия. На этой неделе пелена спадет, и вы осознаете реальность. Что-то придется оставить в прошлом, отказаться от достижения чего-то, чтобы понять в чем смысл. Больше рефлексируйте и отдыхайте. Проведите время наедине, чтобы понять, чем вам лучше заниматься.

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