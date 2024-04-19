После вступления в силу нового закона о мобилизации расширится список мужчин, которые имеют право на отсрочку.

В Украине принят новый закон о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая 2024 года. Законопроект изменит правила призыва - в частности, с его принятием больше не будет категории "ограниченно пригоден". Все мужчины, которые имели такой статус, должны будут повторно пройти ВЛК, где их признают пригодными или непригодными к службе.

Мы разобрались, кто получит право на отсрочку от мобилизации по новому закону и какие профессии получат бронь.

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Кто потеряет отсрочку

С началом полномасштабной войны мужчины начали больше вступать в вузы, чтобы их не призывали в армию. После вступления в силу нового закона уменьшится количество студентов, которым положена отсрочка. Теперь не будут мобилизовать только тех студентов, которые учатся на дневной или дуальной форме, а также получают уровень образования выше предыдущего. Это значит, что второе или третье высшее образование больше не будет давать отсрочку.

Из-за снижения призывного возраста лишатся права на отсрочку мужчины возрастом 25 и 26 лет.

Также по новому закону многодетные родители потеряют отсрочку, если имеют задолженность по алиментам. А ТЦК получат доступ к реестру должников.

Ещё одно нововведение - лишение отсрочки работников предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны.

Кто имеет право на отсрочку

С принятием закона отсрочку от мобилизации в 2024 году получат такие категории:

лица с инвалидностью всех групп, подтвержденной в ВВК (с повторным прохождением комиссии через 6-12 месяца);

те, кто был в плену и уволился со службы в запас (могут служить только добровольно);

родители 3 и более несовершеннолетних детей, при условии отсутствия задолженности по алиментам;

родители и опекуны несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с I или II группой инвалидности;

родитель несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери и отцы-одиночки;

ученые и педагоги, которые работают минимум на 0,75 ставки;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

лица, которые содержат родителей с I или II группой инвалидности, если их жена (муж) также нуждается в уходе;

внуки бабушки или дедушки с с I или II группой инвалидности, если более близкие родственники отсутствуют, больны или мобилизованы;

лица, чьи близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Также отсрочка полагается некоторым силовиками и госслужащим. Подлежать мобилизации не будут:

народные депутаты;

судьи;

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

председатель и другие члены Счетной палаты;

дипломатические служащие;

работники органов военного управления, воинских частей Минобороны, ВСУ, ГССТ, ГСССЗИ, СБУ, СВРУ, НГУ, Государственной пограничной службы, УГО, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД.

Право на отсрочку нужно подтвердить в ТЦК, иначе человека могут призвать на службу.

Будет ли отсрочка, если жена - инвалид 3 группы

Для супругов лиц с инвалидностью III группы ввели ограничения. Военнообязанные мужчины получат отсрочку лишь в том случае, если инвалидность жены установлена вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечности, кисти, стопы, одного из парных органов, психического расстройства при онкологическом заболевании, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

Как оформить отсрочку от мобилизации в Украине

Заявление на отсрочку от мобилизации подается в ТЦК или СП по месту учета в письменном виде. Для одобрения заявки нужно предоставить документы, которые подтверждают право на отсрочку. Это может быть свидетельство о рождении детей, студенческий билет, заключение ВВК об установлении инвалидности.

Кто имеет бронь от мобилизации

По новому закону бронь от мобилизации полагается сотрудникам важных для страны предприятий. Все забронированные работники должны будут состоять на специальном учете.

Со вступлением законопроекта в силу бронь от мобилизации будут иметь такие военнообязанные:

высокопоставленные чиновники;

главы областных и районных советов, городов и сел;

работники органов власти и госучреждений;

конечные бенефициары критически важных предприятий;

сотрудники сферы медиа и культуры;

работники других предприятий, которые являются критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и функционирования экономики.

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