Словакия сделала это несмотря на санкции, которые Чехия ввела против Артема Марчевского.

Словакия решила предоставить временную защиту гражданину Украины и Израиля, которого обвиняют в проведении пророссийской информационной деятельности через новостной сайт, который находится под санкциями Чехии. Об этом сообщают чешские СМИ, передает Reuters.

По информации чешской газеты Denik N, ссылаясь на два анонимных источника, Министерство внутренних дел Словакии предоставило Артему Марчевскому статус временной защиты.

Известно, что Марчевский был внесен в чешский санкционный перечень в марте после того, как спецслужбы страны сообщили, что он был руководителем зарегистрированного в Чехии веб-сайта "Голос Европы". Тогда в Праге заявили, что Марчевский использовал сайт для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию пророссийского украинского политика Виктора Медведчука.

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В то же время издание Reuters не смогло быстро подтвердить отчет газеты Denik N или статус Марчевского. Также с мужчиной не удалось связаться для получения комментариев.

В свою очередь в министерстве внутренних дел Словакии заявили, что занимаются этим делом вместе со спецслужбами, однако в ведомстве отказались от других комментариев. Там отметили, что предоставят более подробную информацию после того, как завершится расследование.

Как Марчевский выехал в Европу

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Марчевский получил временную защиту в Чехии в рамках усилий ЕС, направленных на помощь людям, которые бегут от боевых действий. Чешские чиновники ожидали, что Марчевский потеряет этот статус через 60 дней после включения его в санкционный перечень, что лишит его права на проживание в ЕС.

Также Denik N в своем отчете сообщила, что после того, как Прага ввела санкции против Марчевского, он уехал в Словакию, ведь там новое правительство во главе с премьер-министром Робертом Фицо было более позитивно настроено к России.

Разоблачение соратников Медведчука на сотрудничестве с РФ

Как писал УНИАН, сотрудники СБУ сообщили подозрение в государственной измене "политическому эксперту" с телеканалов экс-депутата Виктора Медведчука, который открыто поддерживал российского диктатора Владимира Путина в агрессивной войне против Украины.

"В начале полномасштабного вторжения РФ Шпир стал одним из основных рупоров Кремля, который публично поддержал Путина в агрессивной войне против Украины. А после захвата Херсона предателя назначили так называемым "заместителем министра цифрового развития и массовых коммуникаций" в местной оккупационной администрации РФ", - отметили в СБУ.

Также ранее чешские и бельгийские власти сообщали, что Виктор Медведчук платил политикам за то, чтобы они распространяли пропаганду Кремля. Таким образом кум Путина подкупал европейских законодателей в рамках российской операции влияния перед выборами в блоке.

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