По его словам, после 18 мая обращения будут приниматься от всех категорий мужчин, но очевидно, уже будут дополнительные требования.

Посол Украины в Польше Василий Зварич прокомментировал ситуацию с приостановлением консульских услуг мужчинам от 18 лет. В частности, в интервью проекту Sestry он отметил, что это был вынужденный шаг - временно приостановить прием заявок, чтобы они не накапливались.

"Нам нужно немного времени, чтобы технически подготовиться к тому, как 18 мая заработает закон о мобилизации, чтобы подтянуть все алгоритмы взаимодействия межведомственных информационных систем, потому что принятие и обработка заявок происходит в электронном режиме. Министерства должны отработать этот алгоритм - и мы все восстановим очень быстро", - сказал посол, уточнив, что сейчас идет подготовка к "технически правильной формуле" обработки таких заявок в будущем.

В то же время он отметил, что все заявки, которые были поданы до 23 апреля в консульские учреждения, в том числе на получение паспорта, обрабатываются и паспорта будут выданы.

Видео дня

"Стоит сказать, что выдача оформленных паспортов в консульских учреждениях не прекращалась. Чтобы здесь не было спекуляций вокруг этого. Во-вторых, надо четко различать консульские учреждения от филиалов ГП "Документ", которое подчинено непосредственно Государственной миграционной службе Украины и никакого отношения к консульским учреждениям или к МИД не имеет. Поэтому, когда показывают очереди недовольных граждан, это не возле консульских учреждений, это в этих филиалах ГП "Документ". У нас, к счастью, никакого ажиотажа не было", - заверил Зварыч.

Он отметил, что временно приостановили только принятие заявок от мужчин призывного возраста. "Но если гражданин Украины попадает в какую-то беду и нуждается в консульской поддержке, то, конечно, такую помощь мы предоставляем, независимо от того, этот человек призывного возраста или нет", - отметил дипломат.

По словам Зварича, после 18 мая заявки будут приниматься у всех категорий мужчин. "Но, очевидно, будут какие-то дополнительные требования, которые заявитель, согласно закону, должен выполнить, чтобы получить соответствующую консульскую услугу. Закон Украины един для всех - и для мужчин, проживающих в Украине, и для тех граждан Украины, которые проживают за рубежом. Конечно, в каждом случае есть свои исключения, которые четко предусмотрены законом. Но прежде всего здесь речь идет о том, чтобы каждый гражданин Украины, мужчина призывного возраста, имел возможность верифицировать свои данные в реестрах военнообязанных. Сейчас, собственно, создается такой механизм, чтобы каждый гражданин, проживающий за рубежом, имел возможность сделать это онлайн, без необходимости ехать для этого в Украину", - сказал Зварыч.

Он добавил, что на сегодня нет точной цифры, сколько украинских мужчин призывного возраста находится за рубежом, но актуализированные данные в реестрах позволят это установить.

Также Зварыч сказал, что Украина не обращалась за помощью к странам-союзникам в вопросе помощи с возвращением наших граждан.

"Мы официально не обращались ни к польской стороне, ни к кому-либо из партнеров, чтобы каким-то образом нам способствовали, помогали в вопросе возвращения наших граждан в Украину. Потому что это действительно очень особый вопрос", - сообщил он.

Посол заверил, что украинцев-студентов, которые сейчас учатся в Польше и подпадают в категорию возраста 18+, не будут мобилизовать.

"У нас студенты не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, никто их не заставит прекратить обучение за рубежом только потому, что вступил в действие закон о мобилизации", - сказал Зварич.

Приостановление консульских услуг для украинцев за рубежом

Как сообщал УНИАН, 23 апреля появились сообщения, что украинским мужчинам призывного возраста стали недоступными консульские услуги за рубежом.

Впоследствии глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в сети X прокомментировал эту информацию, отметив, что пребывание за рубежом не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

Кроме того, украинское правительство приняло решение, согласно которому получить паспорт гражданина Украины и паспорт для выезда за границу военнообязанные мужчины 18-60 лет смогут только на территории Украины.

Впоследствии в МИД заявили, что решение Кабмина касается документов, которые оформляются ГМС Украины по заявлениям, полученным ГП "Документ". Однако в постановлении Кабмина говорится, что пересылка паспортов в обособленное подразделение или заграничное дипломатическое учреждение Украины для организации их выдачи не осуществляется. Сейчас паспорта изготавливаются только в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: