Эксперт отметил, что сейчас россияне несколько меняют тактику своих действий в том районе.

Российские оккупанты меняют тактику в районе Часового Яра Донецкой области. Несмотря на это, враг вряд ли сможет оккупировать этот город до 9 мая и после этой даты, считает военный эксперт Владислав Селезнев.

"Часов Яр как населенный пункт представляет не настолько важную позицию, как территории вокруг этого населенного пункта, а именно превосходящие высоты. Ведь очевидно, что как плацдарм для дальнейших наступательных действий российской группировки в направлении Славяно-Краматорской агломерации этот район подходит как нельзя лучше", – добавил он в эфире телеканала FREEДОМ.

При этом эксперт отметил, что сейчас россияне несколько меняют тактику своих действий в том районе. В частности, враг проводит меньше лобовых штурмов украинских позиций на восточном фасе города, пытаясь обойти наши гарнизоны с флангов

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"Что из этого у него выйдет? Я имею достаточно серьезный скепсис, что до 9 мая у противника (выйдет взять под контроль Часов Яр, – ред.), – у них нет ресурсов", – говорит Селезнев.

Вероятность того, что РФ сможет оккупировать город в долгосрочной перспективе также мала, считает он. Украинские военные получат дополнительные ресурсы, следовательно смогут "вести эффективно оборонительные бои".

"В принципе, нынешнее положение украинских Сил обороны – стратегическая оборона, а значит, мы имеем возможность активно использовать наши фортификации для того, чтобы вести те самые оборонительные действия", – резюмировал Селезнев.

Война в Украине: важные новости

В течение суток на фронте произошло 100 боевых столкновений с противником. Согласно вечерней сводке Генштаба ВСУ, самым горячим было Авдеевское направление – там украинские военные отразили 33 вражеские атаки.

Кроме того, РФ не перестает бить по мирным украинским городам. Так, вечером 1 мая оккупанты атаковали Одессу. В городе прогремели взрывы, возник масштабный пожар. В ОВА сообщали о по меньшей мере 13 пострадавших.

Позже стало известно, что удар пришелся по сортировочному депо и отделению "Новой почты". Погибших и пострадавших среди сотрудников нет, сообщили в компании.

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