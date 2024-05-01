Черногоренко утверждает, что внедрение этого инструмента "является реакцией на те вызовы, которые есть сейчас".

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что Минобороны "в ближайшее время" введет "электронную запись" для посещения ТЦК.

"Я думаю, что в ближайшее время сможем развернуть электронную очередь для посещения ТЦК и СП. Думаю, что сделаем это достаточно быстро. По крайней мере, команда Министерства обороны уже работает над этим. Я думаю, что инструмент, который уже развернут, сможет стать доступным в ближайшее время... Далее проведем консультации с ТЦК и СП и сможем это организовать", - сказала она в эфире Радио Свобода.

Черногоренко утверждает, что внедрение этого инструмента "является реакцией на те вызовы, которые есть сейчас".

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"Огромные очереди, которые сейчас мы имеем возможность наблюдать, вызваны в том числе и одобрением мобилизационного закона, который накладывает на военнообязанных обязанность обновить свои данные. Поэтому у многих людей появилась потребность это сделать. Поэтому мы будем реагировать и исправлять это очень быстро", - добавила заместитель.

Мобилизация в Украине - детали

В Черкасской области объединенный городской территориальный центр комплектования не принимает документов на оформление отсрочки от военной службы от 25 апреля 2024 года.

В ведомстве уточнили, почему так произошло, и имеют ли право на отсрочку украинцы согласно действующему законодательству. Пресс-секретарь ТЦК Алина Кривошея объяснила, что упомянутый документ прекратили рассматривать временно.

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