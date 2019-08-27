Более 500 украинцев: у Ломаченко будет солидная поддержка во время боя в Лондоне
Более пятиста украинских фанатов поддержат украинского чемпиона мира Василия Ломаченко на арене "О2" в Лондоне во время боя против Люка Кэмпбелла.
Об этом сайту Sport Arena рассказал куратор украинского фан-тура Максим Розенко:
"Василия на "О2 Арена" будут поддерживать более 500 украинцев. Причем могло бы быть значительно больше. Наша диаспора в Великобритании подала две коллективные заявки и готова была выкупить у организаторов боксерского шоу Matchroom Boxing в общей сложности 1000 билетов. Идея состояла в том, чтобы были полностью выкуплены два сектора, которые стали бы "украинскими".
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"К сожалению, эта инициатива не нашла отклика в сердце организаторов, заявки были сильно урезаны. Но даже в текущей ситуации поражает география фанов Ломаченко. Поболеть за Василия прилетают из Израиля, Норвегии, Словении, Германии, Польши, Австрии, Бельгии, Италии, Ирландии, Дании, Франции, США, Хорватии, Молдовы и России", - добавил Розенко.
Отметим, что билеты на 20-тысячную арену уже распроданы.
Поединок за три титула (WBO и WBA, которые принадлежат Ломаченко, и вакантный WBC) пройдет 31 августа.
В Украине бой Ломаченко - Кэмпбелл будет транслировать телеканал "Интер".
УНИАН ранее также сообщал о том, что Ломаченко уже прилетел в Лондон.