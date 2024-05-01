Туристы склонны совершать две распространенные ошибки, которые способны добавить стресса в их поездку, но их можно легко решить.

Многие туристы, планируя свой идеальный отпуск мечты, к сожалению, нередко допускают ошибки, способные испортить все планы. И немало из этих ошибок касаются авиаперелетов, особенно в период летних отпусков, когда в аэропортах царит настоящий хаос.

Как пишет The Sun, каждый пассажир хоть раз в жизни пропускал пересадку, будь то из-за задержки рейсов, шторма или плохо спланированных стыковок. Но есть несколько способов минимизировать вероятность такой ситуации.

Самый простой способ не опоздать на стыковочный рейс – это запланировать остановку, которая даст достаточно времени, чтобы пройти через терминал. Но это легче сказать, чем сделать, поскольку каждый аэропорт имеет разную планировку и размер, и расстояние между терминалами может быть как совсем небольшим, так и таким, для преодоления которого придется бользоватьсядополнительным транспортоп.

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"Не существует однозначного ответа, чтобы рассчитать лучшую стыковку. Это зависит от конфигурации аэропорта и терминала. Если кто-то летит утром через небольшой аэропорт, ему может потребоваться не более получаса. Но если это прибывающий международный рейс, приземляющийся в аэропорту Джона Кеннеди и требующий смены терминалов, тогда потребуется два часа", рассказал президент компании по оказанию помощи авиакомпаниям Cranky Concierge Бретт Снайдер в комментарии Conde Nast Traveller.

Потому для стыковочных внутренних рейсов эксперты рекомендуют закладывать минимальное время на пересадку в один час, а для международных рейсов – минимум два часа.

Тем не менее, таких критериев может быть недостаточно для некоторых крупных аэропортов или международных узловых аэропортов (например, таких как лондонский Хитроу), в которых проводятся дополнительные проверки безопасности для пересадочных пассажиров, чьи рейсы вылетают за пределы Соединенного Королевства. Поэтому полезно приложить все усилия, чтобы узнать как можно больше о дизайне аэропорта и любых действуюбщих там правилах.

В пиковые сезоны путешествий туристам советуют закладывать еще больше времени на пересадки, поскольку тогда в аэропортаз больше людей и возможны очереди. Кроме того, летом большая вероятность гроз, из-за которых рейсы могут задерживаться.

Если же пассажир все же опоздает на свой стыковочный рейс, ему стоит избегать совершения двух распространенных ошибок. Первая – не пытаться всеми способами связаться со своей авиакомпанией, где на самом деле всегда готовы помочь пассажиру выйти из ситуации.

"Попробуйте все. Позвоните по телефону, чтобы забронировать билеты, встаньте в очередь на стойке регистрации, чтобы встретиться с агентом, отправьте твит, попробуйте пообщаться. Какие бы варианты ни предлагала авиакомпания, путешественник должен воспользоваться первым, который станет доступным", – посоветовал Снайдер.

Еще одна ошибка – не сразу сообщить бортпроводникам, как только вы поймете, что можете не успеть на стыковку. Если ваш рейс задерживается, а следующий рейс выполняется той же авиакомпанией, они могут попросить пассажиров, не пересаживающихся на рейс, оставаться на своих местах, чтобы вы быстрее сошли с самолета. Они также могут помочь вам узнать важные детали, такие как выход на посадку для вашего следующего перелета, чтобы вы могли немедленно выйти из самолета и отправиться к нужному терминалу.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали три худших места в самолете, которые ни в коем случае не нужно выбирать.

Также эксперты назвали лучшие места в самолете для тех, кто хочет хорошенько выспаться в полете.

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