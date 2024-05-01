Сыр хорош содержанием белка и необходимыми человеку жирами. Но как в сырном разнообразии выбрать лучшее для себя?

Сыр - полезный вариант перекуса, известный своей питательностью, содержанием жиров и белка. Подавляющее большинство его разновидностей имеют более 20 г жиров на 100 граммов продукта, говорится в таблице Nutritionix. Однако, если выбирать, какому сыру стоит отдать предпочтение?

Зарегистрированные в США диетологи Сара Нейман и Элиза Харлоу назвали свой топ-10 сыров, утверждая, что они самые полезные по количеству полезных аминокислот. Соответствующий список рассмотрел Parade.

Самые полезные сыры - топ диетолога

1. Моцарелла - отличный выбор для фигуры. Это полезный вариант сыра для тех, следит за калорийностью своего рациона. В нем чуть меньше жира и натрия, чем в других сырах, отмечают диетологи.

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2. Испанский "Манчего" - для "безлактозников". Это разновидность твердого сыра, который пришел к нам из Кастилии (производится из молока овец породы "манчего"). Нейман говорит, что в нем чрезвычайно низкое содержание лактозы. Поэтому, это отличный выбор для тех, кто страдает на лактозную чувствительность.

3. Козий сыр от воспалений. Это вариант для людей, которые плохо переносят сыр из коровьего молока. "Это потому, что белок казеин, который содержится в козьем сыре, не вызывает воспалительных эффектов, как в других видах молочных продуктов", - говорит Нойманн. Козий сыр также содержит много селена - питательного вещества, которое помогает защитить организм от воспаления.

4. Пармезан - белковый король среди сыров. Диетологи утверждают, что это один из лучших вариантов в контексте питательности. К тому же в пармезане также мало лактозы - это еще одна альтернатива для чувствительных к ней людей.

5. Швейцарский для давления. "Швейцарский сыр содержит различные соединения, помогающие снизить кровяное давление", - говорит Нойманн. Особенно диетолог отмечает витамин В-12 - швейцарский сыр содержит больше этого питательного вещества, чем любой другой. Также "сердечно-сосудистым победителем" его считают благодаря кальцию, цинку и витамину D.

6. Чеддер, но органический. Диетологи говорят, что важно выбирать сыр в органическом виде, с как можно меньшим содержанием натрия. "Настоящий сыр чеддер будет обладать почти-то белым или мягким оранжевым цветом после добавления специй", - говорит Нойманн. Качественный сыр чеддер - кладезь витамина К, важного для здоровья костей, пищеварения и сердца. Именно в этом его преимущество.

7 Пекорино Романо - итальянский сыр из овечего молока. Он богат конъюгированной линолевой кислотой(класс жиров КЛК). Эта аминокислота способствует уменьшению воспаления и поддержанию здоровья сердца.

8. Пармиджано Реджано - еще один "итальянец" с высоким содержанием жирорастворимых витаминов, в частности витаминов A, D, E и K. В отличие от "пекорино романо", его делают из сырого коровьего молока, а не из овечьего.

9. Фета или брынза. Сыр менее калорийный, чем большинство других. Это хороший вариант для тех, кто желает насладиться сыром, но съесть меньше калорий. "Фету хорошо давать в салаты, вместе с макаронами или в сочетании со сладкими элементами", - говорит Нойманн.

10. Домашний сыр - еще один белковый "айсберг". Харлоу говорит, что домашний сыр, как и пармезан, содержит больше белка, чем его конкуренты. Его можно добавлять в смузи, есть с фруктами и мюслями или даже использовать как альтернативу сметане.

Почему в сыре есть дырки - тайна раскрыта

Возможно, вы когда-то задумывались, почему в некоторых сырах есть дырки. Местами вид некоторых сырных деликатесов заставляет думать, будто их кто-то уже откусил. Однако появление дырок в сыре объясняется особенностью процесса производства. Дырки образуются из-за пузырьков углекислого газа, которые проникают в сыр. В частности, дырками известен альпийский сыр из района Эмменталя в Швейцарии.

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