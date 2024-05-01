Частично это связано с тем, что соблюдение гигиены требует энергии, утверждают специалисты.

Трудности с уходом и гигиеной особенно распространены при депрессии, рассказала психиатр и профессор медицинского факультета Джонса Хопкинса Линдси Стэндевен, пишет The New York Times.

Отмечается, что часто люди, страдающие депрессией, могут бояться обсуждать свои симптомы с врачом. И этот стыд в сочетании с низкой самооценкой, возможно, вызванной отказом от купания, может усугубить недуг, отметила специалист.

Почему из-за депрессии трудно принять душ - ответы врачей

Частично это связано с тем, что соблюдение гигиены требует энергии, а распространенным симптомом депрессии является усталость. Поэтому, даже если вы захотите принять душ, у вас может не хватить на это сил, сказала психотерапевт и социальный работник в области психического здоровья из Австралии Кристин Джадд.

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Кроме того, депрессия ухудшает способность решать проблемы, принимать решения и ставить цели. И это усложняет многие задачи, особенно те, которые состоят из нескольких шагов, добавил психиатр клиники Майо Патрик Бигауэтт. Также, по словам доктора, помешать человеку мыться может чувство никчемности или безнадежности ("Я не заслуживаю быть чистым"; "Если ничего не имеет значения, зачем беспокоиться?").

Облегчить принятие душа в силах помочь постановка меньших целей или знание того, что о вас заботятся, говорят специалисты. Следует попробовать разбить процесс на более мелкие этапы, а также обратиться за помощью к близким.

Напомним, ранее ученые установили, что запахи помогают победить депрессию.

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