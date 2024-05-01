По некоторым соглашениям уже есть даже предварительный текст.

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина готовит к подписанию еще семь двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере безопасности, в том числе с США.

Как сообщил глава государства в вечернем обращении к украинцам, сегодняшний день был посвящен международной работе и результатам, которые нужны Украине в мае и июне.

"Мы готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства - двусторонних соглашений по безопасности", - подчеркнул Зеленский. Видео дня

В частности, ведется подготовка над подписанием соглашения по безопасности с США. "Оружие, финансы, политическое взаимодействие - сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений. Каждое из них поддержит нас и в этом году, и в последующие годы - архитектура безопасности на время до вступления в НАТО", - отметил президент.

Как отметил Зеленский, проекты соглашений наполняются "более сильными возможностями для Украины и для нашей общей с партнерами безопасности".

"Понятно, что особый приоритет - всему, что даст больше защиты от российского террора", - добавил президент.

Также Зеленский рассказал, что в вопросе европейской интеграции в Евросоюз, многое зависит именно от украинской активности.

"Украина уже полностью реализовала свою часть обязательств, чтобы в этом июне фактически начать переговоры по вступлению. Работаем, чтобы не было задержек или недоразумений со стороны Евросоюза. Все детали, все шаги, все аспекты коммуникации - готовим вместе с командой наших международников", - сообщил Зеленский.

По его словам, в этом году надо удержать ситуацию и достичь новых целей в каждом из стратегических направлений.

"Евросоюз, фактический старт переговоров, наше сближение - это одно из таких направлений", - добавил президент.

Кроме того, как сообщил Зеленский, продолжается работа над подготовкой к Глобальному саммиту мира, который способен начать реальное движение к справедливому миру.

"Готовим этот Саммит и такое движение. Вместе со швейцарской стороной. Сегодня согласовали финальные штрихи, а также максимально активно работаем для того, чтобы на Саммите было как можно больше лидеров и стран. Это принципиально. Мир может остановить любого агрессора. Если будет действовать в единстве и по правилам большинства - ни одна агрессия не выдержит действительно глобального давления. И мы все вместе должны принудить Россию к миру", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в ближайшие недели будет много, в том числе и непубличной работы с партнерами, чтобы Саммит был действительно наполненным.

Соглашения по безопасности Украины

Украина заключила уже 9 двусторонних соглашений по безопасности, а именно: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Например, в соглашении с Британией сказано, что Великобритания предоставит Украине необходимую помощь быстро и безотлагательно, в том числе современное оружие для отражения агрессии на суше, в море и в воздушном пространстве, для отражения российской агрессии.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что будущее соглашение о сотрудничестве в области безопасности между Украиной и США должно быть не хуже меморандума между Америкой и Израилем, который получает эффективную помощь в случае угрозы со стороны Ирана.

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