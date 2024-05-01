Чиновнику удалось изъять те автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя.

Чиновник Запорожского ТЦК и СП безосновательно изъял у предприятия автомобили, которые не подлежали мобилизации.

Как сообщает ГБР, в начале полномасштабного вторжения офицер выбирал автомобили для изъятия "на свой вкус". В марте 2022 года он с вооруженным сопровождением пришел на автомобильную стоянку, которая фактически находилась за пределами территориальной юрисдикции ТЦК. Более того, на площадке в это время не было владельцев этого имущества.

"У чиновника военкомата не было установленных лимитов изъятия транспортных средств и соответствующих документов от местных властей, регламентирующих мобилизацию транспортных средств для этих предприятий", - отмечают правоохранители.

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Чиновнику удалось изъять те автомобили, ключи от которых были у присутствующего на стоянке водителя. Речь идет о четырех грузовиках и микроавтобусе общей стоимостью почти 11 млн грн.

Офицера обвиняют в превышении власти или служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Обвинительный акт в отношении чиновника направили в суд.

Изъятие авто в рамках мобилизации

Во вторник, 16 апреля 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации. Один из пунктов нового документа регулирует вопрос изъятия автомобилей у граждан на нужды ВСУ.

Первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин ответил, законно ли изымать у бизнеса авто на нужды ВСУ. Он отметил, что в ст. 319 Гражданского кодекса говорится о том, что "собственность обязывает".

Представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что отбирать легковые автомобили на нужды армии у украинцев не будут, несмотря на то, что во время военного положения такая процедура вполне возможна.

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