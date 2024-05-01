По данным OSINT-аналитиков, удар был нанесен ракетами ATACMS.

В соцсетях публикуют видео эффектного удара украинских Сил обороны по лагерю и полигону российских войск в Луганской области.

OSINT-аналитики установили, что удар нанесен неподалеку от села Роговое, в 80 километрах от линии фронта, то есть в глубоком тылу. В результате удара уничтожена рота оккупантов.

Кадры ударов снял дрон. На них видно, что скопление из десятков россиян накрыли кассетными боеприпасами.

По данным OSINT-аналитиков, удар был нанесен ракетами MGM-140 ATACMS Block I с дальностью действия до 165 километров.

В то же время, как отмечают эксперты Defence Express, расстояние пораженной цели от линии фронта может говорить о том, что удар мог быть нанесен не только с ATACMS, которые в версии M39 (ATACMS Block I) имеют дальность до 165 км, но и "Точка-У", которая имеет дальность до 120 км и также может оснащаться кассетной боевой частью.

"В то же время главным, как всегда, является то, что сама атака осуществлялась в разведывательно-ударном контуре, где дрон в режиме онлайн передавал точные координаты цели, а средство поражения отработало без задержки", - отмечают эксперты.

Они добавляют, что в целом речь идет о трех "прилетах".

"Первый накрыл скопление личного состава и определенное количество техники. Еще одна ракета попала в поле, скорее, речь идет о промахе. В этом районе не зафиксировано, ни живой силы, ни техники врага. А третий удар, несмотря на то, что на первый взгляд он также ошибся, поразил переправу через реку Айдар, а в разрывах дыма и между деревьями просматриваются силуэты военной техники", - говорится в анализе издания.

ВСУ бьют ракетами ATACMS по оккупантам

В ночь на вторник, 30 апреля, жители оккупированного россиянами Крыма сообщали о звуках взрывов.

РосСМИ сообщали, что ракетный удар пришелся на аэродром Джанкой, где дислоцируется вертолетный полк 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа России, и сопровождался пуском ракет MGM-140 ATACMS.

Впоследствии гаулейтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия в день атаки 30 апреля "ловила" ракеты ATACMS и опубликовал фото "страшных" суббоеприпасов ATACMS.

СМИ писали, что США тайно отправили Украине более 100 дальнобойных ракет ATACMS.

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