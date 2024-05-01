Среди сотрудников "Новой почты" погибших и пострадавших нет.

Вечером 1 мая российские захватчики нанесли удар по Одессе. Ракета попала в сортировочное депо и отделение "Новой почты".

Об этом сообщила пресс-служба компании. Отмечается, что среди сотрудников "Новой почты" погибших и пострадавших нет.

"Оценочная стоимость всех посылок, которые были уничтожены в результате удара – будет компенсирована клиентам в полном объеме. Завтра свяжемся со всеми получателями", – говорится в сообщении.

В компании также добавили, что посылки, которые были в пути, перенаправлены на 3 отделения "Новой почты" в Одессе.

Удар по Одессе

Вечером в среду, 1 мая 2024 года, в Одессе объявили воздушную тревогу. В Силах обороны юга сообщили об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения.

Впоследствии в городе прогремели мощные взрывы, содрогнулись жилые дома. В автомобилях на улицах сработала сигнализация.

Очевидцы сообщали, что в одном из районов города занялся мощный пожар.

Вскоре глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что в результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 13 человек.

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