В рамках уголовного производства устанавливаются также другие лица, причастные к уголовному правонарушению.

Несколько дней назад на севере Ривненской области правоохранители разоблачили мужчин, которые убили лося. Животное занесено в Красную книгу Украины.

"К полицейскому офицеру Варашской тергромады поступила оперативная информация о возможной незаконной охоте местными жителями. Проверяя ее совместно с начальником сектора по контролю за оборотом оружия около 17 часов 29 апреля они обнаружили трех мужчин, которые на лодке переплывали реку недалеко от села Крымное", - говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в Ривненской области.

Добравшись до берега, двое из них сумели убежать, а 44-летнего местного жителя правоохранителям удалось задержать. У него изъяли зарегистрированное ружье с патронами, а в рюкзаках было мясо убитого лося.

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"По факту незаконной охоты следователи Варашского РОП начали досудебное расследование по ч.1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства устанавливаются также другие лица, причастные к уголовному правонарушению. Согласно санкции статьи, за охоту на зверя, занесенного в Красную книгу Украины, злоумышленникам может грозить штраф или ограничение свободы сроком до трех лет. Кроме того, во время военного положения любая охота на территории области запрещена", - добавили там.

Браконьерство в Украине

В Одесской области в очередной раз поймали браконьеров на преступлении - на этот раз убили редкую краснокнижную рыбу - белугу. Рыба, которую забили злоумышленники, в ближайшее время должна была нереститься.

Как сообщил начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда ГПСУ Игорь Перегняк, происшествие произошло на реке Дунай. По его словам, во время несения службы пограничники в Старостамбульском устье Дуная, недалеко от города Вилково, остановили для проверки лодку с двумя лицами.

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